Katil İsrail'den gözaltındaki Filistinlilere insanlık dışı muamele! Yaşadıkları kan dondurdu: Taciz ettiler, tükürdüler, hepimiz dövüldük
Filistinliler, eli kanlı İsrail askerlerinin zulmüne uğramaya devam ediyor. Yaşanan insanlık dramını ise İsrail'in esir takası kapsamında serbest bıraktığı Filistinliler anlattı. Maruz kaldıkları işkenceleri anlatan Muhammed Davud, "Diğer tüm erkekler gibi benim de ellerimi ve gözlerimi bağladılar. Bizi taciz ettiler. Bize tükürdüler, saygısızca davrandılar. Hepimiz dövüldük." dedi.
İsrail ile Hamas arasında sağlanan esir takası uzlaşısı kapsamında Gazze Şeridi'nden 60'tan fazla İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 180 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Hamas, mutabakat kapsamında elindeki İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim ettiği anlara ait görüntüleri yayımlamıştı.
İsrailli esirlerin Hamas mensuplarına teşekkür etmesi ve el sallayarak vedalaşmalarının yer aldığı görüntüler ile serbest bırakılan esir yakınlarının "esirlere Gazze'de iyi davranıldığı, herhangi bir işkence veya kötü muameleye maruz kalmadıkları" şeklindeki açıklamaları dünya gündemine oturmuştu.
Öte yandan madalyonun diğer yüzü İsrail'de ise, serbest kalan Filistinliler, katil İsrail askerleri tarafından yaşadıkları işkenceleri anlattı.
Gazzeli 6 Filistinli erkek, İsrail askerlerinin yaklaşık 1 ay kendilerini gözaltında tuttuğunu ve dövdüğünü açıkladı.
Filistinliler, Gazze'nin güneyindeki Refah'da bulunan Şehit Muhammed Yusuf el-Neccar Hastanesi'nde tedavi edildi.
Hastanede İsrail'in geçmişte gözaltına aldığı onlarca kişi var.
Filistinlilerden biri, İsrail askerlerinin kendisine ateş açtığını ve sağ bacağından vurulduğunu, bacağının gözaltında tutulurken kesildiğini söyledi.
Muhammed Davud, İsrail'in Gazze'nin güneyine hareket etme talimatını uygularken gözaltına alındığını söyledi. Davud, yaptığı açıklamada, "Kuzeydeki Beyt Lahy'dan gelmiştik. Güvenli bir koridordan güneye doğru ilerliyorduk" dedi ve ekledi:
"İsrail askerleri bizi yakaladı, sorguladı. Hamas ya da İslami Cihad'a mensup olup olmadığımızı sordu."
Muhammed Davud 26 gün gözaltında tutulduğunu, sonunda "hakkında bir şey bulunamadığı için" serbest bırakıldığını söyledi.
İsrail ordusu, 14 Kasım'da, Gazze'nin kuzeyinden güneyine hareket edecek Filistinliler için geçici tahliye koridorları açacağını duyurdu. Salah ed-Din Karayolu üzerinde insani amaçlar için "güvenli geçiş" sağlanacağını açıkladı.
İsrail ordusunun bölgede bazı erkekleri izleyip gözatına aldıkları bildirildi.
Muhammed Davud yaşadıklarını söyle anlattı:
"Diğer tüm erkekler gibi benim de ellerimi ve gözlerimi bağladılar. Bizi taciz ettiler. Bize tükürdüler, saygısızca davrandılar. Hepimiz dövüldük.
"Hasta olduğunu ya da bacağının kesildiğini söyleyen olursa, İsrail askerleri 'Öl burada' diyordu. Konuşanları kelepçelerinden asıyorlardı."
Muhammed, gözaltındaki diğer kişilerle aralarında sadece bir battaniye oluğunu, yağmurda dışarıda tutulduklarını, kendilerine çok az yiyecek ve verildiğini söyledi.
Gazze'nin kuzeyindeki El Şati Kampı'ndan olan Mahmud Ebu Hüseyin, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Evimdeydim. Onlara, hasta olduğumu, 62 yaşındaki yaşlı bir erkek olduğumu söyledim. Bana, 'Hayır. Hamas'ın ve rehinelerine nerede olduğunu bulman gerek' dediler. Onlara, nerede olduklarını bilmediğimi söyldiğimde, beni bacağımdan vurdular. Sonra da bacağımı kestiler. Bana, bacağımı kullanamadığımı belirten bir kağıt imzalattılar."
İsimlerinin gizli kalmasını isteyen hastanedeki doktorlar, hastaneye geldiklerinde erkeklerin durumunun kötü olduğunu söyledi. Doktorlar, Mahmud Ebu Hüseyin dahil iki kişinin hala tedavi gördüklerini de belirtti.
Muhammed Yusuf Ali Ebu Şamla ise, "Bir boldozer evimi yıkmaya başladı. Evde benim dışımda 40'a yakın kişi vardı" diyor Ebu Şamla ve ekliyor:
"Kadınlar çığlık atıyordu. Ellerimiz havada evden çıktık."
Ebu Şamla, 6 kişiyle birlikte gözaltına alındığını söylüyor. Kendisiyle birlikte gözaltına alınanlardan üçü oğulları, ikisi yeğenleri, sonuncusu ise erkek kardeşi:
"Kıyafetlerimizi çıkarmamızı istediler. 'Ne demek istiyorsunuz?' diye sorduk. Utandık ama kıyafetlerimizi çıkardık.
"Daha fazla soyunmamızı emredip duruyorlardı. İç çamaşırlarımıza kadar soyunduk."
Ebu Şamla, 3 gün Gazze'de tutulup İsrail'e götürüldüklerini söyledi.
Şimdi ise serbest bırakılması sonrası ailesini bulmaya çalışıyor. "Kalan diğer aile fertlerinin nerede olduklarını bilmiyorum. Sadece kendimi biliyorum" diyor.
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