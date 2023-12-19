Katil İsrail’den gözaltındaki Filistinlilere insanlık dışı muamele! Yaşadıkları kan dondurdu: Taciz ettiler, tükürdüler, hepimiz dövüldük

İsrail ordusunun bölgede bazı erkekleri izleyip gözatına aldıkları bildirildi.

Muhammed Davud yaşadıklarını söyle anlattı:

"Diğer tüm erkekler gibi benim de ellerimi ve gözlerimi bağladılar. Bizi taciz ettiler. Bize tükürdüler, saygısızca davrandılar. Hepimiz dövüldük.

"Hasta olduğunu ya da bacağının kesildiğini söyleyen olursa, İsrail askerleri 'Öl burada' diyordu. Konuşanları kelepçelerinden asıyorlardı."