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Google antitröst davasında 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 19.12.2023
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Google antitröst davasında 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Amerikan teknoloji devi Google, Android uygulama mağazası Google Play Store'a karşı rekabeti bastırdığı suçlamasıyla hakkında açılan antitröst davasında, 700 milyon dolar ödemeye razı geldi.

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