Kassam Tugayları Gazze’de şov yapıyor! İşgalci İsrail askerlerinin bulunduğu cipi havaya uçurdu | İşte cehenneme yolculuğun görüntüleri
Gazze’de insan kıyımı yapan işgalci İsrail, Kassam Tugaylarının roketlerinden kaçamıyor. Siyonist İsrail, henüz savaş bitmeden Doğu Kudüs’te yerleşim yerleri hayali kurarken Hamas’ın gücüne karşılık veremeyecek rotayı cehenneme çeviriyor. Peş peşe darbeleriyle katilleri çaresiz bırakan Kassam Tugayları yine bir direniş örneği sergiledi. Uluslararası desteğini kaybeden katil İsrail askerlerinin bulunduğu cip havaya uçtu. Kassam Tugayları o görüntüleri paylaştı. İşte cehenneme yolculuğun görüntüleri…
Hamas güçleri işgalci ordusuna Gazze'yi dar etmeye devam ediyor. Daha önce Han Yunus'taki tankları paramparça eden Kassam Tugayları, Siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla avlamıştı.
KATİLLERE KESKİN ÖLÜM!
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 4 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından hedef alındığını duyurmuştu.
İŞGALCİLERİN BULUNDU CİP HAVAYA UÇTU
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Beyt Lahya'da İsrail konvoyuna düzenlenen saldırıda çok sayıda İsrail askerinin içinde bulunduğu bir cipin roketle vurulduğu görüldü.
KAÇMAYA ÇALIŞSALAR DA NAFİLE
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 73'üncü günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde birçok noktada İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı.
Çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüntülerde, Beyt Lahya'da İsrail konvoyuna düzenlenen saldırıda çok sayıda İsrail askerinin içinde bulunduğu bir cipin roketle vurulduğu görüldü. İsrail ordusunun vurulan tankları iş makineleriyle çekerek bölgeden çıkarmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.
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