İsrailli esirler kendi hükümetine güvenmiyor! ‘Esir ölümü’ skandalı yaşlı rehineleri korkuttu: İsrail’in hava saldırılarına kurban olmak istemiyoruz

"BİZİ NEDEN TERKETTİĞİNİZİ ANLAMIYORUM"

"Biz İsrail'in kuruluşunun temelini atan nesiliz, İsrail ordusunu başlatanlar bizdik. Niçin burada terk edildiğimizi anlamıyorum?" diyen Bery, "Ne pahasına olursa olsun bizi buradan kurtarmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Bery, İsrail ordusunun hedefi olmak istemediğine dikkati çekerek, "İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemiyoruz. Bizi koşulsuz serbest bırakın. Burada yaşlanmamıza izin vermeyin." diyerek sözlerine son verdi.

Görüntüye, sözleri "Yaşlılık zamanımda beni bırakma, gücüm tükendiğinde beni bırakma" olan Yahudi ilahisi eşlik etti.