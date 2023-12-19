İsrailli esirler kendi hükümetine güvenmiyor! ‘Esir ölümü’ skandalı yaşlı rehineleri korkuttu: İsrail’in hava saldırılarına kurban olmak istemiyoruz
İşgalci İsrail, Kassam Tugaylarına esir düşen İsrailli vatandaşları da hedef almaya başladı. “Dost ateşi” diyerek yanlışlıkla vurduklarını söyledikleri 3 İsrailli esirden sonra yaşlı bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı. Katil İsrail’in ardı ardına gelen İsrailli esir skandallarının ardından Kassam elinde olan rehineler kendi hükümetlerine karşı güven problemi yaşadıklarını ve korktuklarını bir kez daha dile getirdi. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu yaşlı esirler İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek, İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemediklerini duyurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki Haiem Bery, "İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemiyoruz. Bizi koşulsuz serbest bırakın. Burada yaşlanmamıza izin vermeyin." ifadelerini kullandı.
Soykırımcı İsrail ordusu artık Müslüman-Yahudi dinlemeden saldırılarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Kassam Tugaylarının ardı ardına bombardımanlarından kaçamayan işgalci ordusu, hırsını esir düşen vatandaşlarından çıkmaya başladı. Daha önce beyaz bayrak kaldıran 3 İsrailli esiri katleden katillerin yaşlı bir kadını öldürüp kızını da yaraladıkları ortaya çıktı.
İSRAİLLİLER HÜKÜMETLERİNE GÜVENMİYOR
Bilindiği üzere Gazze'deki ateşkesin ardından Hamas ve İsrail arasında rehine takası gerçekleşmişti. Hamas üyelerinin İsrailli yaşlı ve çocuk esirlere özel muamele göstermesi dikkatlerden kaçmamış serbest kalan İsrailli esirler ise hem Hamaslılara hem de Filistinlilere el sallamıştı.
Yaşanan o anlara ilişkin "Hamas, esirlere yönelik nazik ve insani tavrını gösterdi" denmişti.
İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARINA KURBAN OLMAK İSTEMİYORUZ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu yaşlı esirler İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek, İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemediklerini duyurdu.
Hamas'ın Telegram hesabından, İsrailli esirlerin hükümete kurtarma çağrısında bulunduğu görüntülü mesaj paylaşıldı.
Üç yaşlı İsraillinin göründüğü videoda konuşan 79 yaşındaki Haiem Bery, bir grup yaşlı ile tutulduğunu belirtti.
"BİZİ NEDEN TERKETTİĞİNİZİ ANLAMIYORUM"
"Biz İsrail'in kuruluşunun temelini atan nesiliz, İsrail ordusunu başlatanlar bizdik. Niçin burada terk edildiğimizi anlamıyorum?" diyen Bery, "Ne pahasına olursa olsun bizi buradan kurtarmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.
Bery, İsrail ordusunun hedefi olmak istemediğine dikkati çekerek, "İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemiyoruz. Bizi koşulsuz serbest bırakın. Burada yaşlanmamıza izin vermeyin." diyerek sözlerine son verdi.
Görüntüye, sözleri "Yaşlılık zamanımda beni bırakma, gücüm tükendiğinde beni bırakma" olan Yahudi ilahisi eşlik etti.
GAZZE'DE 7 EKİM SONRASI SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 129'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 461 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.
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