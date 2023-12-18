İsrailli esirden katil İsrail itirafı! Annesini soykırımcılar öldürmüş
Soykırımın ilk haftalarında gördüğü desteği artık ABD ve AB’den göremeyen işgalci ordusu acısını kendi vatandaşlarından çıkarıyor. 2 ayı aşkın bir süredir Gazze’de binlerce masuma kan kusturarak dünyanın gözü önünde soykırıma imza atıyor. 7 Ekim hezimetinden sonra son günlerde de Kassam Tugaylarının bombardımanlarından kurtulamayan katil Netanyahu yönetimindeki İsrail ordusu, bu güç karşısında kırılma noktasına geldi. Söz konusu peş peşe hezimeti sindiremeyen İsrail, kendi vatandaşlarına sardı. Esir takası sırasında serbest bırakılan bir İsrailli kadın rehine, annesinin katillerinin İsrail askerlerinin olduğunu söyledi. İşte habere dair tüm detaylar…
AB ülkelerinin güdümünde 1948 yılında işgal hareketiyle Filistin topraklarında Siyonist bir devlet olarak kurulan İsrail, yıllardır Filistinlilere kan kusturmaktan geri durmadı. 7 Ekim'den bu yana da yoğun abluka ve bombardımanlara tuttuğu Gazze'de soykırım yapan İsrail, ortakları tarafından yalnızlığa mahkum ediliyor.
MÜSLÜMAN-YAHUDİ DEMEDEN ÖLDÜRÜYOR
Bir taraftan ABD, bir taraftan bazı AB ülkelerinin darbesine mahrum kalan işgalciler, Gazze cephesinde de Kassam Tugaylarının kıskacında cehenneme göç etmeye devam ediyor.
Üst üste hezimete uğrayan soykırımcı İsrail'in gücü yine masuma yetiyor. Müslüman Yahudi ayırt etmeden öldüren İsrail, hırsını kendi vatandaşlarından çıkarıyor.
İSRAİLLİ KADIN ESİR: ANNEMİ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRDÜ
İsrail Kanal 12 televizyonunun yayımladığı röportajda, İsrailli esir, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki operasyonunu anlattı.
Kassam Tugayları savaşçıları tarafından bir tıra bindirildiklerini belirten İsrailli esir kadın, araca ateş açıldığını kaydederek, "Çok sevdiğim annem öldürüldü. Ben sırtımdan yaralandım ve kardeşim bacağından yaralandı." dedi.
İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail ordusunun "Gazze'ye giden traktörü durdurmak amacıyla ateş açtığını" öne sürdü.
GAZZE'DE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 127'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 459 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.
Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.
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