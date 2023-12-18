İşgalci İsrail yalnızlaşıyor: Kassam Tugayları İsrail’i ağlatıyor! İkiyüzlü Biden’a Gazze baskısı | “Müttefikini yalnız bıraktı”
2 ayı aşkın bir süredir Gazze’de katliam yapan İsrail, ikiyüzlü ABD’nin dünya basınına yansıttığı haberlerle yalnızlaşmaya başladı. Netanyahu’dan elini çekeceğini açıklayan Joe Biden’dan gelen darbenin yanı sıra Kassam Tugaylarının gücüne karşılık veremeyen işgalci ordusu son çırpınışlarını yaşıyor. Hamas’ın gücü karşısında biçare kalan teröristler müttefiki Biden’ı suçluyor. Soykırımcı bir İsrail askerinin “Belki de liderlerimiz artık düşman askerlerinin hayatını ön planda tutmaya başlamıştır.” ifadelerine yer veren Wall Street Journal, suçu Biden’a ve Netanyahu’ya yükledi.
7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 20 bin masumu katleden terör örgütü Siyonist İsrail, artık kırılma noktasında. ABD, uluslararası kamuoyu ve pek çok ülkenin baskısıyla Netanyahu'dan el çekme aşamasına gelen Biden, işgalci İsrail'in yenilgisinden sorumlu tutuldu.
ABD gazetesi Wall Street Journal ve İsrail gazetesi Maariv, ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırımcı İsrail'i yalnız bıraktığını ve İsrail'de Biden'a karşı öfkenin arttığını yazdı.
"TAVİZ VERMEK ZORUNDA KALDI"
Wall Street Journal'da pazartesi günü yayımlanan başyazıda soykırımcı İsrail'in Gazze'de saldırı politikasından taviz vermek zorunda kaldığı ve ABD'nin Filistinlilerin kayıplarının sayısının azaltılması yönündeki baskısının ardından soykırım ordusunun daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığını iddia etti.
"İsrail bugünlerde Hamas'ı yenme görevine odaklanmış durumda." ifadelerinin yer aldığı haberde "ABD de bu hedefe ortaktır. ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta Hamas teröristlerinin "zalim insanlar olduğunu söylerken haklıydı. Çirkin ve insanlık dışı eylemlerde bulunmuşlardı ve yok edilmeleri gerekiyordu. BM de İsrail'in yanında yer almakta haklı." İfadelerine yer verildi.
İKİYÜZLÜ BIDEN BASKI ALTINDA
İsraillilerin Biden'ın operasyonun durdurulması için çağrı yapan Demokrat Parti'nin sol kanadının baskısı altında olduğunu belirten Wall Street Journal, bu sebeple İsrail'in Kudüs'te tavizde bulunduğunu belirtti.
SOYKIRIM ORDUSU ŞİMDİ BİÇARE
Maariv gazetesi ise soykırım ordusunun kara saldırısında kaybının arttığını belirtti ve "Gazze Şeridi'ndeki savaşçılar arasındaki ölüm oranında İsrailliler önde fakat dünyada kimse bununla ilgilenmiyor." İfadelerini kullandı.
İSRAİL ASKERİ İSYAN ETTİ
Haberde ayrıca soykırım ordusundan bir askerin "Askerlerin girmesine gerek kalmadan bu alanın havadan temizlenmemesi mümkün. Başta bunu yaptık ama belki de liderlerimiz artık düşman askerlerinin hayatını ön planda tutmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...