İşgalci İsrail yalnızlaşıyor: Kassam Tugayları İsrail’i ağlatıyor! İkiyüzlü Biden’a Gazze baskısı | “Müttefikini yalnız bıraktı”

İSRAİL ASKERİ İSYAN ETTİ

Haberde ayrıca soykırım ordusundan bir askerin "Askerlerin girmesine gerek kalmadan bu alanın havadan temizlenmemesi mümkün. Başta bunu yaptık ama belki de liderlerimiz artık düşman askerlerinin hayatını ön planda tutmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.