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İşgalci İsrail yalnızlaşıyor: Kassam Tugayları İsrail’i ağlatıyor! İkiyüzlü Biden’a Gazze baskısı | “Müttefikini yalnız bıraktı”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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İşgalci İsrail yalnızlaşıyor: Kassam Tugayları İsrail’i ağlatıyor! İkiyüzlü Biden’a Gazze baskısı | “Müttefikini yalnız bıraktı”

2 ayı aşkın bir süredir Gazze’de katliam yapan İsrail, ikiyüzlü ABD’nin dünya basınına yansıttığı haberlerle yalnızlaşmaya başladı. Netanyahu’dan elini çekeceğini açıklayan Joe Biden’dan gelen darbenin yanı sıra Kassam Tugaylarının gücüne karşılık veremeyen işgalci ordusu son çırpınışlarını yaşıyor. Hamas’ın gücü karşısında biçare kalan teröristler müttefiki Biden’ı suçluyor. Soykırımcı bir İsrail askerinin “Belki de liderlerimiz artık düşman askerlerinin hayatını ön planda tutmaya başlamıştır.” ifadelerine yer veren Wall Street Journal, suçu Biden’a ve Netanyahu’ya yükledi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 20 bin masumu katleden terör örgütü Siyonist İsrail, artık kırılma noktasında. ABD, uluslararası kamuoyu ve pek çok ülkenin baskısıyla Netanyahu'dan el çekme aşamasına gelen Biden, işgalci İsrail'in yenilgisinden sorumlu tutuldu.

ABD gazetesi Wall Street Journal ve İsrail gazetesi Maariv, ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırımcı İsrail'i yalnız bıraktığını ve İsrail'de Biden'a karşı öfkenin arttığını yazdı.

"TAVİZ VERMEK ZORUNDA KALDI"

Wall Street Journal'da pazartesi günü yayımlanan başyazıda soykırımcı İsrail'in Gazze'de saldırı politikasından taviz vermek zorunda kaldığı ve ABD'nin Filistinlilerin kayıplarının sayısının azaltılması yönündeki baskısının ardından soykırım ordusunun daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

"İsrail bugünlerde Hamas'ı yenme görevine odaklanmış durumda." ifadelerinin yer aldığı haberde "ABD de bu hedefe ortaktır. ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta Hamas teröristlerinin "zalim insanlar olduğunu söylerken haklıydı. Çirkin ve insanlık dışı eylemlerde bulunmuşlardı ve yok edilmeleri gerekiyordu. BM de İsrail'in yanında yer almakta haklı." İfadelerine yer verildi.

İKİYÜZLÜ BIDEN BASKI ALTINDA

İsraillilerin Biden'ın operasyonun durdurulması için çağrı yapan Demokrat Parti'nin sol kanadının baskısı altında olduğunu belirten Wall Street Journal, bu sebeple İsrail'in Kudüs'te tavizde bulunduğunu belirtti.

SOYKIRIM ORDUSU ŞİMDİ BİÇARE

Maariv gazetesi ise soykırım ordusunun kara saldırısında kaybının arttığını belirtti ve "Gazze Şeridi'ndeki savaşçılar arasındaki ölüm oranında İsrailliler önde fakat dünyada kimse bununla ilgilenmiyor." İfadelerini kullandı.

İSRAİL ASKERİ İSYAN ETTİ

Haberde ayrıca soykırım ordusundan bir askerin "Askerlerin girmesine gerek kalmadan bu alanın havadan temizlenmemesi mümkün. Başta bunu yaptık ama belki de liderlerimiz artık düşman askerlerinin hayatını ön planda tutmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

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