Katil İsrail askerleri yıktığı Gazze sokaklarında Coca Cola ile poz verdi
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün katil unsurları taş üstünde taş bırakmadıkları binlerce masum insanın aldığı Gazze’de virane sokaklarda Coca Cola ile poz verdi. Algı operasyonlarının merkez üssü sayılan insanların eğlence adı altında bilinçlerine işleme yapan Hollywood’un filmi Pearl Harbor’ı hatırlatan Coca Colalı poz, Hiroşima ve Nagazaki’den Gazze’ye değişen hiçbir şey olmadığını gösterdi.
İşgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ederken soykırım ordusundan bir askerin Gazze'den paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. İsrailli bir soykırımcı askerin yerle bir edilmiş Gazze'de, tankların yanında bir koltuğa oturmuş çektirdiği fotoğrafta görülen Coca Cola şişesi, Hollywood'un ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarını masumlaştıran Pearl Harbor filmini yeniden hatırlattı.
SİYONİST ÜRÜN YERLEŞTİRME
Soykırımcı İsrail ordusuna maddi gelir sağlayan şirketler dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Soykırım ordusuna paket paket hamburger yollayan McDonald's'tan Burger King'e; Zara, Starbucks gibi onlarca marka boykotun etkilerini hisselerinde büyük oranda hissediyor. Soykırımcı İsrail, Gazze'de hava ve kara saldırısına devam ederken İsrailli askerler ise Gazze'de Coca Cola ile poz veriyor.
COCA COLA PR'INI GAZZE SOKAKLARINDA YAPTI
Siyonist bir askerin Coca Cola kutusu ile verdiği poz, İkinci Dünya Savaşı'nı yeniden hatırlattı. Coca Cola, İkinci Dünya Savaşı'nda "Amerikalı askerlere gittikleri her yerde evlerini hatırlatan vatansever bir marka" olarak pr yapmıştı.
HER ABD ASKERİNİN ELİNE BİR ŞİŞE COCA COLA VERDİLER
Coca Cola'nın başkanı Robert Woodruff, markanın ABD ordusuna desteğini göstermek için "üniformalı her erkeğin nerede olursa olsun ve bunun şirket maliyeti ne kadar olursa olsun beş sent karşılığında bir şişe Coca Cola almasını söylemişti.
ABD İÇİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SEMBOLÜ
Savaş bölgelerine gönderilen teçhizat ve yiyeceklerin yanında Coca Cola da vazgeçilmez bir ürün olarak yer almıştı. Böylece Coca Cola ABD için İkinci Dünya Savaşı'nın sembollerinden biri haline geldi. Öyle ki Japonya'nın ABD'de Pearl Harbor askeri üssüne yaptığı saldırıyı konu alan fakat elbette Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarını görmezden gelen 2001 yapımı Pearl Harbor filminde Coca Cola şişeleri ABD askerlerine kan takviyesi için serum ünitesi olarak kullanılmıştı. Pearl Harbor'dan Gazze'ye soykırımcının destekçisi olan Coca Cola, masum sivilleri hedef alan cephelerde boy göstermeye devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev almak isteyene müjde! 1.20 faizli konut kredisi başvuru ne zaman? OVP ile ilk Evim Konut Kampanyası şartları, ödeme planı...
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?
- Dünyanın en faydalı besini! Canan Karatay açıkladı! Anne sütü kadar faydalı...
- Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…
- Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız
- Osmanlı'nın kazandığı en garip savaş! Tek mermi atmadan düşmanı ezdi geçti! 2 ordu daha karşı karşıya gelmeden...
- Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
- SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...
- EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...
- 181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak