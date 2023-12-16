Katil İsrail askerleri yıktığı Gazze sokaklarında Coca Cola ile poz verdi

ABD İÇİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SEMBOLÜ

Savaş bölgelerine gönderilen teçhizat ve yiyeceklerin yanında Coca Cola da vazgeçilmez bir ürün olarak yer almıştı. Böylece Coca Cola ABD için İkinci Dünya Savaşı'nın sembollerinden biri haline geldi. Öyle ki Japonya'nın ABD'de Pearl Harbor askeri üssüne yaptığı saldırıyı konu alan fakat elbette Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarını görmezden gelen 2001 yapımı Pearl Harbor filminde Coca Cola şişeleri ABD askerlerine kan takviyesi için serum ünitesi olarak kullanılmıştı. Pearl Harbor'dan Gazze'ye soykırımcının destekçisi olan Coca Cola, masum sivilleri hedef alan cephelerde boy göstermeye devam ediyor.