Katil İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü! Daha önce eşi, oğlu ve kızını kaybeden Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh yaralandı
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrine bugün düzenlenen hava saldırısında Al Jazeera kameramanı Samer Abudaqa hayatını kaybederken, Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh ise yaralandı. Daha önce Wael Al-Dahdouh'un eşi, oğlu ve kızı katil İsrail'in hava saldırısında öldürülmüştü.
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği saldırılarda Al Jazeera kameramanı Samer Abudaqa hayatını kaybetti.
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden gece gündüz sürdürdüğü saldırıları dünyaya duyurmak için bölgede bulunan gazeteciler de İsrail askerleri tarafından hedef alınıyor.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine bugün düzenlenen hava saldırısında Al Jazeera kameramanı Samer Abudaqa hayatını kaybederken, Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh ise yaralandı.
Kolunun üst kısmına şarapnel parçası isabet eden Dahdouh, hastanede tedavi altına alındı. Han Yunus'ta bulunan Farhana Okulu'nda çekim yaptıkları sırada saldırıya uğrayan gazetecilere kurtarma ekiplerinin okulun çevresindeki bombardıman nedeniyle hızlı bir şekilde ulaşamadığı belirtildi.
KATİLLER AİLESİNİ KATLETMİŞTİ
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişiyi öldü. Wael Al-Dahdouh'un eşi, oğlu ve kızı katil İsrail'in hava saldırısında öldürülmüştü.
Canlı yayında Al Jazeera kanalından duyuran muhabir, "Meslektaşımız Wael Al Dahdouh'un eşi ve oğlu şehit oldu. Meslektaşımız Wael'e başsağlığı dileriz." diyerek açıklamıştı.
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