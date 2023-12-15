Katil İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü! Daha önce eşi, oğlu ve kızını kaybeden Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh yaralandı





Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden gece gündüz sürdürdüğü saldırıları dünyaya duyurmak için bölgede bulunan gazeteciler de İsrail askerleri tarafından hedef alınıyor.