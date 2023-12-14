Biden’a yönelik azil soruşturması resmen onaylandı! Oğlu Hunter Biden iş ilişkilerinde avantaj sağladı

Şubat 2014'te bir Rus Oligark, Hunter Biden ve Devon Archer ile İlişkili Bir Paravan Şirkete 3,5 Milyon Dolar Gönderdi: Rus milyarder Yelena Baturina, bir paravan şirket olan Rosemont Seneca Thornton'a 3,5 milyon dolar aktardı. Devon Archer'a yaklaşık 1 milyon dolar aktarıldı ve geri kalanı başlangıçta yeni bir şirket hesabına, Devon Archer ve Hunter Biden'ın diğer yabancı telleri almak için kullandığı Rosemont Seneca Bohai'ye fon sağlamak için kullanıldı.