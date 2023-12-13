Ürdünlü hackerlar Siyonist ordusunun sitesini ele geçirdi: Kibriniz ve zulmünüz havada, karada size korku ve ölüm getirecek

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Bu saldırının başlangıç olduğu aktarılan mesajda, "Size buradan bildiriyoruz, denizden nehre kadar Filistin topraklarımızın özgürleşmesinden başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Savaşımız ebediyete kadar sürse de size karşı ancak ölüm ve korku salacağız." denildi.

Mesaj, "Ürdün'deki kardeşlerinizden Gazze ve Filistin'deki halkımıza. Kalbi ve fiili olarak sizinleyiz, bu dava her özgür Müslümanın davasıdır." ifadeleriyle sona erdi.