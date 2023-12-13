Dünyanın gözü önünde savaş suçu! İsrail açık açık itiraf ediyor
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü John Kirby, İsrail’in ABD tarafından sağlanan beyaz fosfor mühimmatı kullandığına dair gelen soruya “Raporları gördük. Kesinlikle bu konuda endişeliyiz. Biraz daha fazlasını öğrenmek için sorular soracağız” yanıtını verdi.
İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı. İsrail ordu radyosundan yapılan açıklama, Beyaz Saray'ın Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda bu tür yangın çıkarıcı malzemelerin kullanılmasına ilişkin endişesini dile getirmesinin ardından geldi.
Açıklamada, "Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var." ifadelerine yer verildi.
Birçok Batılı ordu gibi İsrail ordusunun da uluslararası hukuka göre yasal olan beyaz fosfor içeren sis bombalarına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, yasal olarak yangın çıkarıcı silah şeklinde tanımlanmadığı iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığı yönündeki haberlerden de endişe duyduklarına işaret ederek, bunun askeri amaçlarla kullanılabileceğini, ancak sivillere zararı en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirmişti.
ABD'nin, beyaz fosfor gibi maddeleri, başka bir orduya, bunun meşru amaçlarla ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uygun şekilde kullanılacağı beklentisiyle sağladığını söyleyen Miller, bu olayı da araştırdıklarını ifade etmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyduklarını belirtmişti.
GAZZE'DE OKULA FOSFOR BOMBASI ATILMIŞTI
Filistin'in El-Aksa televizyonunda, 8 Aralık'ta yer alan haberde, İsrail'in, çok sayıda sivilin kaldığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okula yönelik saldırısında, "fosfor ve duman bombası" kullandığı belirtilmişti.
Televizyonun muhabiri Enes es-Şerif, "Şu an işgalciler, Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı bir okula, çok sayıda fosfor ve dumanlı bombalar yağdırıyor." ifadesini kullanmıştı.
Paylaşılan görüntülerde, çok sayıda sivilin bombalar sonucu beyaz dumanla kaplanan sokaklarda kaçıştığı görülmüştü. Saldırılarda, onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılmıştı.
Olayın ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı da 8 Aralık'taki açıklamasında, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde beyaz fosfor bombası kullanmasını kınamıştı.
İSRAİL'İN BEYAZ FOSFOR KULLANIMI
Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaşmıştı.
Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim'de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını bulmuştu.
AA'nın görüntülerini de kullanan Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.
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