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CANLI TAKİP | Katil İsrail Gazze'de ölüm yağdırıyor: 70 sağlık personelini kaçırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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CANLI TAKİP | Katil İsrail Gazze’de ölüm yağdırıyor: 70 sağlık personelini kaçırdı

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde büyük katliamına devam ederken bölgedeki can kaybı giderek artıyor. Gazze’de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan İsrail, Batı Şeria’da da tutuklama kampanyasını sürdürüyor. Terör devleti 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 bin 205 kişiyi katlederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; katiller Kemal Advan Hastanesi Müdürü ile 70 sağlık personelini kaçırdı. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

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