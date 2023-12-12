İşgalci İsrail’in askeri uzmanı sonunda itiraf etti! Hamas’ın karşısında direnemeyecek

"HAMAS'IN İLERLEYİŞİ BAZI BÖLGELERDE ŞİDDETLİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Harel, "Her sabah, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen, çoğunlukla yedek askerlerden oluşan İsrail ordusunun son kayıplarının fotoğrafları yayınlanıyor. Kara harekatı ilerledikçe kayıplar da hızla artıyor. Hamas'ın direnişi bazı bölgelerde şiddetli şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL BU GERÇEĞİ KABULE DECEK

İsrailli askeri uzman Harel, hükümetin daha önce açıkladığı "Hamas'ın yok edilmesi, esirlerin geri getirilmesi, Gazze sınırında yıkılan tüm İsrail yerleşkelerinin yeniden inşası ve sınır güvenliğinin sağlanması" hedeflerine işaret ederek, "Bunlar iddialı hedefler ve bazılarına ulaşılamayacağı açıkça ortada. İsrail'in bu gerçeği ABD'nin baskısıyla kabul edeceği de ortada." tespitinde bulundu.

"Hızla artmakta olan ekonomik sıkıntılar, yedek askerlerin üzerindeki yük ve ABD'nin beklentileri" gibi İsrail'in karşı karşıya olduğu sorunların, Gazze'deki yoğun saldırıların yakın zamanda sonlandırılmasıyla sonuçlanabileceğini" söyleyen Harel, şöyle devam etti:

"Eğer bu gerçekleşirse, hükümet ve ordu iki ucu keskin bir sorunla karşı karşıya kalacak. Halkın büyük bir kısmı, rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail'in birinci önceliği olması gerektiğine inanıyor ve onların geri dönüşlerindeki herhangi bir gecikmeyi büyük bir başarısızlık olarak değerlendiriyor."