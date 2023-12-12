İşgalci İsrail’in askeri uzmanı sonunda itiraf etti! Hamas’ın karşısında direnemeyecek
Siyonist bir devlet olarak kurulduğu yıldan beri Filistin topraklarını işgal eden İsrail, son 2 aydır dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım yapıyor. Her gün onlarca sivilin ölümüne sebep olan katil İsrail, dünya basınında oluşturmaya çalıştığı ‘güç algısı’ günden günde çürüyor. İsrailli analistler veya uzmanlar itiraflarıyla Hamas’ın gücünü gözler önüne serdi. Siyonist İsrail’in Hamas’ın karşısında direnemeyeceğini belirten İsrailli askeri uzman Amos Harel, “Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yenilgiye uğratılması konusunda konuşmak için henüz erken” dedi. Horel, Tel Aviv'in "hedeflerine ulaşamadan" saldırıları birkaç hafta içinde sonlandıracağını savundu.
Gazze'de bulunan çoğu asker 130'dan fazla İsrailli esirin sağ olarak İsrail'e getirilmesinin savaş yoluyla mümkün olduğuna inanmadığını belirten Avramoviç, şunları söyledi:
"Çünkü (Gazze'de Hamas'ın inşaa ettiği) tüneller çok karmaşık. Çok fazla kayıp vermeden onları kurtarabileceğimizi sanmıyorum. Esirleri kurtarmanın tek yolu bence müzakere etmek. Çünkü Hamas savaşarak bunu yapmamıza izin vermez, çok fazla kayıp olur."
MÜZAKERE ŞART!
Hamas'ın baskın düzenlediği bir askeri üsten kaçırılan Nick Baizer isimli İsrail askerinin arkadaşı olduğunu aktaran Avramoviç, "(Esirleri geri getirebilmek için) En iyi yol müzakere etmek. Çünkü savaşmak kimse için iyi bir şey değil. Ne bizim için (İsrailliler) iyi ne de onlar (Filistinliler) için iyi. Savaş iyi bir şey değil. Onun için müzakerenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
HAMAS'IN GÜCÜ YADSINAMAZ: İSRAİL ORDUSU ŞAŞKINLIK YAŞIYOR
Öte yandan İsrailli askeri analist Yoav Zeitoun, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Zeitoun, İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta kaleme aldığı makalesinde, İsrail ordusunun, Hamas'ın birkaç ay içerisinde yok edilemeyeceğini idrak ettiğini kaydetti.
"HİÇBİR İŞARET YOK"
İsrailli askeri analist, Haaretz için kaleme aldığı makalede, Gazze'de sahadaki askeri duruma ve özellikle de Hamas'ın askeri gücünün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik İsrail'in ilan ettiği savaş hedeflerinin önündeki zorluk ve engellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Harel, "İsrailli politikacılar Gazze savaşı konusunda ordunun tutamayacağı sözler veriyor" başlıklı yazısında, "Genelkurmay Başkanı (Herzi Halevi), verilen kayıplara rağmen savaşın gidişatından oldukça memnun, ancak Hamas'ın çöküşünün yakın olduğuna dair hiçbir işaret yok." yorumunu yaptı.
"HENÜZ ÇOK ERKEN"
27 Ekim'de Gazze'ye yönelik kara harekatının başlamasından bu yana "düzinelerce savaşçının öldürüldüğünü, askeri alanların saldırıya uğradığını, tünellerin yıkılarak silahlara el konulduğunu" ifade eden Harel, "Ancak televizyon stüdyolarında Hamas'ın yenilgiye uğratılmasıyla ilgili heyecanlı konuşmalar yapmak için henüz erken." diye ekledi.
İsrailli analist, bu değerlendirmesini, "Şu ana kadar yaşanan olaylar, esas olarak Hamas'ın Gazze'de karşı karşıya kaldığı zor durumu yansıtıyor, ancak Hamas'ın yakın zamanda çökertileceğine dair ikna edici bir kanıt yok." sözleriyle destekledi.
"HAMAS'IN İLERLEYİŞİ BAZI BÖLGELERDE ŞİDDETLİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
Harel, "Her sabah, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen, çoğunlukla yedek askerlerden oluşan İsrail ordusunun son kayıplarının fotoğrafları yayınlanıyor. Kara harekatı ilerledikçe kayıplar da hızla artıyor. Hamas'ın direnişi bazı bölgelerde şiddetli şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL BU GERÇEĞİ KABULE DECEK
İsrailli askeri uzman Harel, hükümetin daha önce açıkladığı "Hamas'ın yok edilmesi, esirlerin geri getirilmesi, Gazze sınırında yıkılan tüm İsrail yerleşkelerinin yeniden inşası ve sınır güvenliğinin sağlanması" hedeflerine işaret ederek, "Bunlar iddialı hedefler ve bazılarına ulaşılamayacağı açıkça ortada. İsrail'in bu gerçeği ABD'nin baskısıyla kabul edeceği de ortada." tespitinde bulundu.
"Hızla artmakta olan ekonomik sıkıntılar, yedek askerlerin üzerindeki yük ve ABD'nin beklentileri" gibi İsrail'in karşı karşıya olduğu sorunların, Gazze'deki yoğun saldırıların yakın zamanda sonlandırılmasıyla sonuçlanabileceğini" söyleyen Harel, şöyle devam etti:
"Eğer bu gerçekleşirse, hükümet ve ordu iki ucu keskin bir sorunla karşı karşıya kalacak. Halkın büyük bir kısmı, rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail'in birinci önceliği olması gerektiğine inanıyor ve onların geri dönüşlerindeki herhangi bir gecikmeyi büyük bir başarısızlık olarak değerlendiriyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...
- 2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr
- TOKİ açık arttırma satışı "emlakmuzayede.com.tr" | 13-14 Aralık konut, iş yeri satışı sonuçları ne zaman açıklanır? Ankara, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli...
- Taşeron ve kamu işçisi 2. tediye ödemesi ne zaman? Aralık 4D'liye ikramiye ödemesi ne kadar, kaç TL? 2024 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi...
- Gelinim Mutfakta 12 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Bugün birinci kim oldu?
- Kopenhag maçına saatler kala Galatasaray'a 13 milyon euroluk yıldız! Türk futbolunda asrın transferi
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? GS gruptan nasıl çıkar, hangi durumlarda elenir?
- 2024'te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...
- 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi (ÇKS) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...
- AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...
- Genel Af son durum 2023 | Mahkumlara af var mı, yok mu, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri...
- TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama! tbmm.gov.tr duyurular...