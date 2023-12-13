Fransız Avukat Gilles Devers A Haber’e konuştu: Netanyahu için yakalama kararı istiyoruz

DEVERS A HABER'E KONUŞTU

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sistematik bir şekilde Filistin'e ait olan her şeyin imha edildiği, yakıp-yıkıldığı, Hamas'a saldırı denilerek tüm Filistin toplumunun imha edildiği, şehirlerin topluca ortadan kaldırıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Ben derhal yasalara ve içtihatlara baktım. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından belirlenmiş bir başka soykırım türü daha var: Bir sosyal grubun varoluş şartlarını yok etme şekliyle gerçekleştirilen soykırım. Yani doğrudan öldürmek yerine yaşamsal şartlarını ortadan kaldırmak. Gazze'de olanların tam olarak karşılığı bu.

"ARTIK AVUKATLARDAN OLUŞAN BİR ORDUSU VAR"

Susuz bırakmak, elektriği kesmek, gıdaya erişimi, tedaviye erişimi engellemek, açlık ve kıtlık hissine maruz bırakmak, evlerin yıkılması, toplumun göçe zorlanması gibi tüm soykırım unsurları önümüzde. Gazzelileri insanlık dışı, insan altı bir eşya, hayvana eşit bir varlık olarak gösteren bir söylem ile yapılıyor bunlar. Yani tüm bu unsurlar ortadayken, ben 'hayır, ciddi bir şey yapmak gerekiyor' diye düşündüm. Tüm dünyaya bunun bir soykırım olduğunu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir soykırım olduğunu göstermemiz gerektiğini düşündüm.