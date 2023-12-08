1937'de bombalanan Guernica kasabasında binlerce kişi Filistin için tek yürek! "Dünya ve tarih, yeni bir Guernica'yı kabul etmemeli"
İşgalci İsrail Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına ara vermeden devam ederken, dünyanın her bir noktasından bu katliama tepkiler yağıyor. Bu tepkilerin son örneği, İspanya'da 1937'de bombalanan Guernica'da gerçekleşti. Katillerin masum sivillere yönelik saldırılarına yönelik düzenlenen eylemde binlerce kişi hayatlarını kaybedenler için Filistin bayrağını resmetti.
İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından, ünlü ressam Pablo Picasso'nun tablosunu yaptığı, 1937 yılında Alman ve İtalyan hava kuvvetlerince bombalanan Guernica kasabasında Filistin'e destek için yüzlerce kişi tarafından insan mozaiği oluşturuldu.
Bask bölgesindeki sendikalardan, siyasi partilerden ve sosyal kuruluşlardan oluşan Guernica-Filistin Yurttaş İnisiyatifi girişiminin öncülüğünde düzenlenen etkinlik için "sivil halka karşı ilk büyük bombalamanın yapıldığı yer olarak" tarihe geçen Guernica'daki Pasialeku Pazar Yeri seçildi.
"Dünya ve tarih, yeni bir Guernica'yı kabul etmemeli." mesajının verildiği, 3 binden fazla kişinin katıldığı kasabadaki etkinlik sırasında insan mozaiğinin yanı sıra sirenler çalındı, Filistinli ve Basklı sanatçılar çeşitli dillerde şiirler okudu.
Okunan manifestoda da "İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı" belirtilerek, "tüm dünya ve uluslararası toplumdan Filistin halkının acılarını paylaşması ve katliamı durdurması" istendi.
İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından Guernica kasabası, o dönemde stratejik konuma sahip olmasından dolayı, bölgedeki faşist güçlerin desteklenmesi amacıyla, diktatör General Francisco Franco tarafından yönetilen Milliyetçi Güçler'in talimatıyla 26 Nisan 1937'de Alman ve İtalyan uçakları tarafından bombalanmıştı.
Hava saldırısı, Guernica'da geniş çaplı yıkıma ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olmuştu.
İspanyolların ünlü ressamı Pablo Picasso, bu saldırının acılarını yansıtmak için 1937'nin mayıs ve haziran aylarında o dönem yaşadığı Paris'te "Guernica" adlı tabloyu yapmıştı. Tablo, şu anda Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde sergileniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK erken emeklilik listesini paylaştı! Bu 15 hastalığa yakalanan direkt belgesini versin!
- Emekliye %61'lik yeni maaş zammı tescillendi! SSK, Bağkur'luya %4 ek iyileştirmeli tablo oluştu oluşacak! 7.500 TL maaş alana 10'luk Refah payı dahil...
- CANLI İZLE | Yalı Çapkını 49. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, şifresiz izle! 8 Aralık Cuma yeni bölümde neler olacak?
- Uzman isim unutkanlığa karşı 3 altın baharatı açıkladı! Fil hafızası için 1 çay kaşığı yeterli
- Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin'e bağlı, tam -47 derece...
- Üç aylar başlangıç takvimi 2024 | Diyanet Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Güneş fırtınası ne zaman olacak, etkileri neler? 2024'te internet kesilecek mi, ne olacak?
- VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...
- 7 GÜNLÜK KAPIDA VİZE ÜCRETİ: Kapıda vize nedir, nereden, nasıl alınır? Ücreti, şartları...
- Kuzey Boru A.Ş kaç lot verir? KBORU halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda? Hisse fiyatı...
- ÖSYM YÖS sonuçları sorgulama ekranı! Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı!
- Resimde ilk gördüğünüz renk hangisi? Bu rengi 100 kişiden sadece 10'u bulabildi!