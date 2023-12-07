ABD’de Nevada Üniversitesi’nde silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

"Olay yerindeki müfettişlerimizden edinilen bilgiye göre, yerel bir hastanede hayatını kaybeden 3 kurban ile durumu kritik olan bir kurban var" denilen açıklamada, olayda saldırganın da öldüğü belirtildi. Nasıl öldüğü açıklanmayan saldırganın kimliği ve saldırıyı gerçekleştirme amacına dair bilgi ise paylaşılmadı.