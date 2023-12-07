Gazze'de insan kıyımı var! Katil İsrail ordusu onlarca sivil erkeği soyup gözünü bağladı
Gazze'de onbinlerce masum sivili katleden işgalci İsrail ordusunun, insanlık dışı soykırımını gözler önüne seren bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Katil sürüsü, Gazze'de onlarca sivil erkeği soyup ellerini ve gözlerini bağlayarak zulüm etti. Öte yandan söz konusu görüntülerin masum Gazzelilerin infaz edilmeden önceki son görüntüleri olduğu iddia edildi.
Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamda çocuk ve kadınlar hayatlarını kaybediyor.
17 BİN 177 SİVİL ŞEHİT OLDU
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında son iki günde 930 Filistinlinin öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 17 bin 177'ye yükseldi.
İSRAİL SOYKIRIMI BOYUT ATLADI
Katil İsrail'in zulmüne peşi sıra örnekler gelmeye devam ediyor.
İsrail televizyonu Kanal 11'in muhabirinin çektiği görüntülerde İsrail ordusunun Gazze'de düzinelerce sivil erkeği gözaltına aldığı kayıtlara geçti.
GAZZELİ MAZLUMLARA ZULÜM!
Kıyafetleri çıkartılan ve gözleri bağlanan siviller sokaklarda ve arazide elleri bağlı bir şekilde oturtuldu.
İNFAZ EDİLECEKLER İDDİASI
Öte yandan söz konusu görüntülerde tutuklanan ve kıyafetleri soyulan Filistinlilerin önündeki çukur nedeniyle infaz edilmeden önceki görüntüler olduğu iddia edildi.
İSRAİLLİ SÖZCÜ SİVİLLERİ ÖLDÜRMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ
İsrail hükümetinin sözcüsü Eylon Levy, İngiliz basınına İsrail ordusunun sivilleri öldürmediğini söyledi ve "Sivilleri tehlikeden uzak tutmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi. Gazze tarafı ise bu açıklamadan kısa bir süre önce bölgede 17 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
GAZZE'YE NEFRET KUSTU
Öte yandan 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas arasındaki savaşla birlikte eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, sık sık Gazzelilere yönelik nefretini dile getirdi. 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Gazzeli annelerle ilgili skandal bir açıklama yapan Bennet, 'Ordumuz Hamas'a karşı geniş bir savaş açtı. Sabır, zamanımız hala var. Düşman oyuklarda ve tünellerde saklanıyor, bizim ise hava ve topçu avantajımız bulunuyor. Bizim annelerimiz ağlayacağına karşı tarafın binlerce terörist annesi ağlasın' dedi.
Günler sonra BBC'ye konuşan Bennet, resmi rakamlara göre 16 bin sivilin öldüğü savaşla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bennet'ın İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş stratejisiyle ilgili BBC sunucusuna verdiği demeç şöyle:
Bennet: Bence bölgede devam eden taktiklerimiz, gayet uygun. Çünkü savaşın başından beri birçok Hamas komutanını öldürdük.
Sunucu: Aynı zamanda sivilleri de.
Bennet: Hayır, Hamas sivillerin ölümüne yol açtı, onları belirli yerlere götürdüler. Aynı zamanda siviller de bunun riskini aldı. Kendilerini Gazze'de gizlediler.
SORUYU ANLAMADI
Sunucu: Bennet, burası o insanların eviydi, Gazze onların eviydi. Oradan ayrılmak istemediler.
Bennet: Bunu İsrailli sivillere karşı suç işlemeden önce düşüneceklerdi.
SKANDAL İDDİA
Sunucu: Ben burada Hamas'tan değil sivillerden bahsediyorum. Burada size sivillerle ilgili sorular soruyorum.
Bennet: Biliyor musun bilmiyorum ama birçok sivil, 7 Ekim saldırısında rol aldı, Hamas ayrıca sivillerden geniş çaplı bir destek aldı. Dolayısıyla bizim sivilleri hedef aldığımızı söyleyemezsiniz. bunu yapmıyoruz. Sivilleri umursamasaydık bu savaşı 24 saat içerisinde bitirebilirdik.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rodos Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Rodos Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…
- Vizesiz gidilen 10 Yunan Adası listesi 2023 | Yunan adalarına nasıl gidilir, hangi adalar? 7 gün içinde pasaport şart mı, bilet nasıl alınır?
- Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından...
- HALKA ARZ TAKVİMİ 7-8 ARALIK 2023! Hangi şirketler halka arz olacak? Talep toplama işlem tarihleri...
- MEB son dakika: Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Atama tarihleri açıklandı mı?
- ÇATES borsada ne zaman işlem görecek? ÇATES Elektrik kaç lot verdi? Çates hisse, BIST işlem tarihi...
- 2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?
- Motorine indirim mi geldi, litre fiyatı ne kadar? Brent petrol düştü mü son dakika? 7 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
- AZERBAYCAN DEPREM SON DAKİKA! 7 Aralık 2023 Azerbaycan Bakü'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
- 80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...
- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...