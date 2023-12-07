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Gazze'de insan kıyımı var! Katil İsrail ordusu onlarca sivil erkeği soyup gözünü bağladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Gazze’de insan kıyımı var! Katil İsrail ordusu onlarca sivil erkeği soyup gözünü bağladı

Gazze'de onbinlerce masum sivili katleden işgalci İsrail ordusunun, insanlık dışı soykırımını gözler önüne seren bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Katil sürüsü, Gazze'de onlarca sivil erkeği soyup ellerini ve gözlerini bağlayarak zulüm etti. Öte yandan söz konusu görüntülerin masum Gazzelilerin infaz edilmeden önceki son görüntüleri olduğu iddia edildi.

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik olarak soykırım yapıyor.

Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamda çocuk ve kadınlar hayatlarını kaybediyor.

17 BİN 177 SİVİL ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında son iki günde 930 Filistinlinin öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 17 bin 177'ye yükseldi.

İSRAİL SOYKIRIMI BOYUT ATLADI

Katil İsrail'in zulmüne peşi sıra örnekler gelmeye devam ediyor.

İsrail televizyonu Kanal 11'in muhabirinin çektiği görüntülerde İsrail ordusunun Gazze'de düzinelerce sivil erkeği gözaltına aldığı kayıtlara geçti.

GAZZELİ MAZLUMLARA ZULÜM!

Kıyafetleri çıkartılan ve gözleri bağlanan siviller sokaklarda ve arazide elleri bağlı bir şekilde oturtuldu.

İNFAZ EDİLECEKLER İDDİASI

Öte yandan söz konusu görüntülerde tutuklanan ve kıyafetleri soyulan Filistinlilerin önündeki çukur nedeniyle infaz edilmeden önceki görüntüler olduğu iddia edildi.

İSRAİLLİ SÖZCÜ SİVİLLERİ ÖLDÜRMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

İsrail hükümetinin sözcüsü Eylon Levy, İngiliz basınına İsrail ordusunun sivilleri öldürmediğini söyledi ve "Sivilleri tehlikeden uzak tutmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi. Gazze tarafı ise bu açıklamadan kısa bir süre önce bölgede 17 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

GAZZE'YE NEFRET KUSTU

Öte yandan 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas arasındaki savaşla birlikte eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, sık sık Gazzelilere yönelik nefretini dile getirdi. 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Gazzeli annelerle ilgili skandal bir açıklama yapan Bennet, 'Ordumuz Hamas'a karşı geniş bir savaş açtı. Sabır, zamanımız hala var. Düşman oyuklarda ve tünellerde saklanıyor, bizim ise hava ve topçu avantajımız bulunuyor. Bizim annelerimiz ağlayacağına karşı tarafın binlerce terörist annesi ağlasın' dedi.

Günler sonra BBC'ye konuşan Bennet, resmi rakamlara göre 16 bin sivilin öldüğü savaşla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bennet'ın İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş stratejisiyle ilgili BBC sunucusuna verdiği demeç şöyle:

Bennet: Bence bölgede devam eden taktiklerimiz, gayet uygun. Çünkü savaşın başından beri birçok Hamas komutanını öldürdük.

Sunucu: Aynı zamanda sivilleri de.

Bennet: Hayır, Hamas sivillerin ölümüne yol açtı, onları belirli yerlere götürdüler. Aynı zamanda siviller de bunun riskini aldı. Kendilerini Gazze'de gizlediler.

SORUYU ANLAMADI

Sunucu: Bennet, burası o insanların eviydi, Gazze onların eviydi. Oradan ayrılmak istemediler.

Bennet: Bunu İsrailli sivillere karşı suç işlemeden önce düşüneceklerdi.

SKANDAL İDDİA

Sunucu: Ben burada Hamas'tan değil sivillerden bahsediyorum. Burada size sivillerle ilgili sorular soruyorum.

Bennet: Biliyor musun bilmiyorum ama birçok sivil, 7 Ekim saldırısında rol aldı, Hamas ayrıca sivillerden geniş çaplı bir destek aldı. Dolayısıyla bizim sivilleri hedef aldığımızı söyleyemezsiniz. bunu yapmıyoruz. Sivilleri umursamasaydık bu savaşı 24 saat içerisinde bitirebilirdik.

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