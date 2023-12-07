Gazze’de insan kıyımı var! Katil İsrail ordusu onlarca sivil erkeği soyup gözünü bağladı

GAZZE'YE NEFRET KUSTU

Öte yandan 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas arasındaki savaşla birlikte eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, sık sık Gazzelilere yönelik nefretini dile getirdi. 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Gazzeli annelerle ilgili skandal bir açıklama yapan Bennet, 'Ordumuz Hamas'a karşı geniş bir savaş açtı. Sabır, zamanımız hala var. Düşman oyuklarda ve tünellerde saklanıyor, bizim ise hava ve topçu avantajımız bulunuyor. Bizim annelerimiz ağlayacağına karşı tarafın binlerce terörist annesi ağlasın' dedi.

Günler sonra BBC'ye konuşan Bennet, resmi rakamlara göre 16 bin sivilin öldüğü savaşla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bennet'ın İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş stratejisiyle ilgili BBC sunucusuna verdiği demeç şöyle: