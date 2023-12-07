İşgalci İsrail’in ölümcül saldırısında hayatını kaybeden Reuters muhabiri Abdullah’ın raporu ortaya çıktı! Her şey kanıtlandı

HRW Lübnan Temsilcisi Remzi Kays, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Aya Meczub ile sınırdaki saldırıdan yaralı kurtulan AFP kameramanı Dylan Collins ve Al Jazeera muhabiri Carmen Joukhadar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki HRW ofisinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Kays, 13 Ekim'de Reuters muhabiri Abdullah'ın ölümü ile sonuçlanan Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesi yakınında meydana gelen saldırıyla ilgili yapılan incelemeler hakkında bilgi verdi.

HRW'nin saldırıya ilişkin farklı kaynaklar, görgü tanıkları ve olay bölgesinden derlediği kanıtların sonucuna değinen Kays, "Kanıtlar, İsrail güçlerinin saldırdıkları grubun gazeteci olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini güçlü bir şekilde gösteriyor. Bariz şekilde görünen gazeteci grubuna yönelik yasa dışı ve kasıtlı bir saldırı olduğu ortada." ifadelerini kullandı.

Saldırıya maruz kalan gazetecilerin bulunduğu bölgede herhangi bir askeri hedefin varlığına rastlanmadığını belirten Kays, "Gazetecilerin bulunduğu yer, 37 saniye içinde arka arkaya iki saldırıyla doğrudan vuruldu." dedi.