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Siyonist İsrail dur durak bilmiyor: Kuzeyden sonra güneyi de vuruyor! İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’den küstah açıklama…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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Siyonist İsrail dur durak bilmiyor: Kuzeyden sonra güneyi de vuruyor! İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’den küstah açıklama…

Gazze’de 21. yüzyılın soykırımına imza atan işgalci İsrail, yaklaşık 2 aydır bölgede sivilleri katlediyor. 1948 yılında Filistin topraklarında Batının hakimiyet bayrağı altında kurulan Siyonist devlet, dünyadan gelen tepkilere aldırmadan çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 15 bini aşkın masumun canına kıydı. 7 Ekim’de Gazze’nin kuzeyinde abluka ve bombardımanlara başlayan katil İsrail, geçici ateşkesin ardından Filistinlileri göç etmeye zorladığı güneye de saldırmaya başladı. İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, küstah açıklamasıyla bu korkunç durumu tasdikledi.

Terör devleti İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Ateşkesin sona erdiği cuma gününden bu yana Gazze'de bombardımana devam eden soykırımcı İsrail, yüzlerce kişiyi katletti.

Geçtiğimiz gün ABD'den gelen "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasından destek alan soykırım ordusu cuma sabah saatlerinden itibaren Gazze'yi yeniden vurmaya başladı.

İşgalci İsrail tarafından yapılan açıklamada "Savaşa yeniden başladık" dendi.

KÜSTAH AÇIKLAMA

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaptıkları gibi güneyinde de savaştıklarını ve Hamas komutanlarını hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, Gazze Tümeni'ndeki İsrail askerlerini ziyaretinde konuştu.

Halevi, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın iki tugayını "tamamen olmasa da dağıttıklarını" ve daha fazla taburu vurmak için hala Gazze içinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Hamas'a bağlı askeri yetkilileri ve komutanları hedef aldıklarını savunan Halevi, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü ve kapsamlı bir şekilde savaştık ve şimdi bunu Gazze Şeridi'nin güneyinde de yapıyoruz." dedi.

"GAZZE'NİN GÜNEYİNDE DE "KARA HAREKATI" BAŞLADI"

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun paylaştığı haberde, ordunun "Gazze Şeridi'nin güneyinde de kara operasyonu yapmaya başladığı" belirtildi.

Haberde, İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklerin, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde faaliyet göstermeye ve Hamas hedeflerine saldırmaya başladığı" ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun gelecekte bölgedeki güçlerini ilerletmesi ve kara operasyonunu genişletmesinin beklendiğine yer verildi.

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