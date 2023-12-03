ABD Savunma Bakanlığı’ndan itiraf! İsrail’e destek bitmiyor: Bölgedeki askeri varlığımızı artırıyoruz

İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM...

Bölgede kalıcı barış için "iki devletli çözüme" işaret eden Austin, "İsrailli ve Filistinlilerin, 'evim' dediği toprakları paylaşmanın bir yolunu bulmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu da karşılıklı güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlete giden bir yol anlamına geliyor. İki devletli bir çözüm, bu trajik çatışmadan çıkmanın şimdiye kadar önerilen tek geçerli yolu olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ASKERİ VARLIĞI ARTIRIYOR

Austin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını belirterek, şu an bölgede "iki taşıyıcı saldırı grubu, bir amfibi hazır grubu, bir deniz keşif birliği, bir güdümlü füze denizaltısı, entegre hava savunma ve füze savunma kuvvetleri ile savaş uçakları ve bombardıman uçakları bulunduğu" bilgisini paylaştı.