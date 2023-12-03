ABD'li Senatör Graham'dan insanlık dışı açıklama! Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almasını savundu
Yıllardır Filistin’de masumlara kan kusturan Nazi tohumu İsrail, yaklaşık iki aydır Gazze Şeridi’nden her yeri bombalayarak neredeyse nefes alacak yer bırakmadı. 15 bini aşkın masumun katili İsrail, dünya genelinden yoğun tepkiler görürken terörizmin hamisi ABD’den insanlık dışı bir açıklama geldi. Sivil katli yapan katil İsrail’e hak veren ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Savunma Bakanı Lyold Austin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Gazze'deki sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail'i uyarmalarına tepki gösterdi. İşte detaylar…
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda katledilenlerin sayısı 361 artarak 15 bin 523'e yükseldi.
Her türlü savaş suçunu işleyen İsrail çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili şehit etti. Katiamın çarpıcı bir noktası ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım boyunca takındığı ikiyüzlü tavırları oldu.
BÖLGEYE SAVAŞ GEMİSİ VE ASKERİ DESTEK
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi göndermişti.
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.
BIDEN SOYKIRIMA EL UZATIYOR
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:
"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."
GRAHAM, İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SİVİLLERİ HEDEF ALMASINI SAVUNDU
Graham, CNN'e verdiği röportajda, Austin ve Harris'in Tel Aviv yönetimini Gazze politikası konusunda açıktan eleştirmelerine tepki göstererek, Hamas'ın "Gazze'nin her yerinde" olduğunu, İsrail'in saldırılarında sivilleri ayırt etmesinin "mümkün olmadığını" iddia etti.
"Hiçbir Filistinlinin ölmesini istemiyorum ama bunu nasıl yapacaksınız?" diyen Cumhuriyetçi Senatör, "Gazze'de daha fazla sivil kaybın, daha fazla isyancı üretebileceğine" inanan Savunma Bakanı Austin'in düşüncelerini "saflık" olarak nitelendirdi.
Austin hakkında, "O kadar saf ki, bu adama olan tüm güvenimi kaybettim." diyen Graham, Filistinliler için ise, "Okullarda ne öğretiyorlar biliyor musun? Bir şekilde İsrail'in Gazze'deki halkı radikalleştirdiği fikri çok saçma. Yıllardır Hamas tarafından radikalleştirildiler." yorumunda bulundu. Hamas'ın Gazze'deki "apartman, okul ve hastanelere entegre olduğu" fikrini savunan Graham, şunları söyledi:
"Her yerde tünelleri var. Bu kadar çok Filistinlinin ölmesinin nedeni, sanırım Hamas onların ölmesini istediği için. Sivil kayıpların azaltılmasına dair daha iyi yöntem varsa bana bildirin, İsrail'e söylerim ya da siz doğrudan söylersiniz. Ancak bu iş bittiğinde Hamas'ın hala ayakta olması fikri nihai stratejik başarısızlık olacaktır."
SİVİL KAYIPLARI II. DÜNYA SAVAŞI ÖRNEKLERİYLE NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Senatör Graham, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesini normalleştirmek bağlamında II. Dünya Savaşı'nda Japon uçaklarının Pearl Harbor saldırısına ve 11 Eylül saldırılarına ABD'nin verdiği karşılığı örnek olarak gösterdi.
Gazze'de sivillerin "çok sıkışık bir şekilde yaşadığını" ve İsrail'in Hamas'a yönelik saldırı düzenlerken sivilleri gözetmesinin imkansız olduğunu öne süren Graham, "Pearl Harbor (baskınından) sonrası çok fazla insanın ölmesi ve II. Dünya Savaşı'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Amerikan kamuoyu, Tokyo ve Berlin'i yok etmek için kaç kişinin öldüğü konusunda endişelendi mi?" ifadelerini kullandı.
11 Eylül saldırılarından yeterince ders çıkarılmadığını ifade eden ABD'li Senatör, "Eğer bir iki ay içinde (sorumlulara yeterince karşılık vermeden) El Kaide'ye karşı ateşkes yapmamız istenseydi, bunu duymazdan gelirdik. Biliyorsunuz, Bakan Austin İsrail'e başarılması imkansız şeyler anlatıyor." dedi.
Dün, Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda konuşan Austin, "İsrailli liderleri, kişisel olarak sivil kayıplardan ve sorumsuz söylemlerden kaçınmaya, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti önlemeye ve insani yardıma erişimi önemli ölçüde genişletmeye" çağırdığını söylemişti.
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