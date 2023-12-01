Katil İsrail dur durak bilmiyor! Gazze’de AA kameramanı Muntasır es-Savvaf’ı katletti

Kudra, İsrail'in Gazze'ye yönelik bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini ve yüzlerce yaralı olduğunu kaydetti.

AA'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiği duyuruldu.

KARDEŞİ VE AKRABALARIYLA BERABER DEFNEDİLDİ

Savvaf'ın dayısının oğlu Hasan Ismameh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kameraman Muntasır es-Savvaf, kardeşi Mervan ve bazı akrabaları Gazze Şeridi'nin güneyindeki ed-Durc mahallesinde İsrail bombardımanında şehit oldu." dedi.

Muntasır'ın bombardımanda ağır yaralandığını ve yaklaşık yarım saat ambulans ve sağlık ekiplerini beklediklerini ancak gelmemesi üzerine şahsi bir araçla Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini ifade eden Ismameh, doktorların, Muntasır'ın durumunun ağır olduğunu ve çok kan kaybettiğini belirterek tıbbi yetersizlikten dolayı müdahale edemediklerini söyledi.

Ismameh, Muntasır'ın kardeşi ve akrabalarıyla birlikte kentteki el-Batş mezarlığına defnedildiklerini kaydetti.