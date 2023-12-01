Katil İsrail dur durak bilmiyor! Gazze’de AA kameramanı Muntasır es-Savvaf’ı katletti
İşgalci İsrail, geçici insani aranın ardından Gazze Şeridi’ne yoğun saldırılar başlattı. Adeta gözü dönmüş olan eli kanlı İsrail, pek çok ülkeden gelen tepkilere rağmen durmak bilmiyor. Ülkelerin araya girmesiyle 4+2 gün geçici ateşkes ilanı sırasında da işgalciler saldırılarını sürdürmüştü. Buna rağmen katil Netanyahu’dan insani ara sonrası daha yoğun bombardımanlarla katliama devam edeceklerine ilişkin açıklama gelmişti. Nitekim katil İsrail, katliamlarını yeniden başladı. Hedef ve insan gözetmeksizin vurmaya devam eden kansız İsrail, Gazze'de görev yapan AA kameramanı Muntasır es-Savvaf’ı da canından etti.
Soykırımcı İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözün önünde yaptığı katliamlara ediyor. Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de ve Batı Şeria'da başta çocuklar olmak üzere Filistinlileri hedef alan, bir yandan Filistinli esirleri Hamas'a teslim ederken diğer yandan Batı Şeria'daki tutuklama kampanyası ile bıraktığı kadar Filistinliyi hapishanelere hapseden İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de saldırılara yeniden başladı.
İŞGALCİLER AA KAMERAMANINI KATLETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.
Kudra, İsrail'in Gazze'ye yönelik bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini ve yüzlerce yaralı olduğunu kaydetti.
AA'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiği duyuruldu.
KARDEŞİ VE AKRABALARIYLA BERABER DEFNEDİLDİ
Savvaf'ın dayısının oğlu Hasan Ismameh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kameraman Muntasır es-Savvaf, kardeşi Mervan ve bazı akrabaları Gazze Şeridi'nin güneyindeki ed-Durc mahallesinde İsrail bombardımanında şehit oldu." dedi.
Muntasır'ın bombardımanda ağır yaralandığını ve yaklaşık yarım saat ambulans ve sağlık ekiplerini beklediklerini ancak gelmemesi üzerine şahsi bir araçla Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini ifade eden Ismameh, doktorların, Muntasır'ın durumunun ağır olduğunu ve çok kan kaybettiğini belirterek tıbbi yetersizlikten dolayı müdahale edemediklerini söyledi.
Ismameh, Muntasır'ın kardeşi ve akrabalarıyla birlikte kentteki el-Batş mezarlığına defnedildiklerini kaydetti.
AA GENEL MÜDÜRÜ KARAGÖZ'DEN TAZİYE MESAJI
AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Muntasır'ın İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.
Karagöz mesajında, "Savaşın başından itibaren 71 gazeteci meslektaşımızı İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarında kaybetmiştik. Bugün de Ajansımızın çalışanı Muntasır es-Savvaf bu saldırılarda maalesef hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı olarak Gazze'de çok zor koşullarda görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için mücadele ediyoruz. Hem Muntasır es-Savvaf hem de Gazze'de İsrail yönetiminin saldırılarında hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımız adına bu saldırıları gerçekleştirenlerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çalışma arkadaşımıza ve Gazze'de hayatını kaybeden tüm arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Karagöz mesajında, şöyle devam etti:
"Bugün İsrail yönetiminin Filistin'e attığı bombalar yalnızca Filistinli çocuklara, hastanelere, okullara, camilere ve kiliselere düşmüyor; aynı zamanda Batı değerlerine, uluslararası hukuka, insan haklarına ve iyilik adına ne varsa onun üzerine de düşüyor, bu değerleri de paramparça ediyor. Gazze'de esas kaybedenlerden birisi de bu değerler ve bu değerlerin içini boşaltan uluslararası toplumdur."
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