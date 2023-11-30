2024 yılının en güçlü isimleri açıklandı! Politico "Türk liderin jeopolitik zaferi" diyerek Başkan Erdoğan'ı duyurdu

"İcracı (Doers)" kategorisinde Başkan Erdoğan, "arabulucu" olarak nitelendirildi ve 5. sırada yer aldı. Politico'nun internet sitesindeki profilde, uzun süredir kendisini "güçlü bir jeopolitik lider" olarak konumlandıran Başkan Erdoğan'ın, 2016'da bir darbe girişimini atlattığı hatırlatıldı. Başkan Erdoğan'ın "son dönemde en çok, iki en büyük jeopolitik kriz olan Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Hamas çatışmasından fayda sağladığı" ifadesi kullanıldı.