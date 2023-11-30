2024 yılının en güçlü isimleri açıklandı! Politico "Türk liderin jeopolitik zaferi" diyerek Başkan Erdoğan'ı duyurdu
ABD merkezli Politico, "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" listesini yayınladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda küresel siyaset sahnesinde attığı adımları mercek altına alan Politico, "AB yetkilileri, Erdoğan ile işbirliğini artırmanın yollarını arıyor. Bunu, Türk liderin başka bir jeopolitik zaferi olarak değerlendirin" ifadelerini kullandı.
"İcracı (Doers)" kategorisinde Başkan Erdoğan, "arabulucu" olarak nitelendirildi ve 5. sırada yer aldı. Politico'nun internet sitesindeki profilde, uzun süredir kendisini "güçlü bir jeopolitik lider" olarak konumlandıran Başkan Erdoğan'ın, 2016'da bir darbe girişimini atlattığı hatırlatıldı. Başkan Erdoğan'ın "son dönemde en çok, iki en büyük jeopolitik kriz olan Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Hamas çatışmasından fayda sağladığı" ifadesi kullanıldı.
ARABULUCULUK ROLÜNE VURGU
Profilde, "Hem Kremlin hem de Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisiyle bağlantısı bulunan birkaç kişiden biri olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askerlerini 2022'de Ukrayna'ya gönderdiğinden beri arabuluculuk rolü üstleniyor." ifadesine yer verildi.
Ayrıca profilde, Başkan Erdoğan'ın, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na da öncülük ettiği ve anlaşmanın devamı için çabaladığı vurgulandı.
Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından Erdoğan'ın bir kez daha "arabuluculuk" rolü oynamak istediği belirtilen profilde, Erdoğan'ın "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra Mısır, Lübnan ve Katar liderleriyle gerilimin azaltılmasını görüştüğü" kaydedildi.
Erdoğan'ın daha sonra kendisini Filistin'in yanında konumlandırdığına işaret edilen profilde, İsrail'i "işgalci" olarak nitelendirdiği ve "Gazze'de yaşanan katliamın asıl suçlusunun Batı olduğunu" söylediği anımsatıldı.
"ERDOĞAN İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMANIN YOLLARINI ARIYORLAR"
Profilde, Erdoğan'ın aynı zamanda kendisini Avrupa Birliği'nin (AB) yörüngesine tekrar sokmaya çalışarak, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de Türkiye'nin uzun süredir duraklama dönemine giren AB'ye üyelik sürecinin "dışına çıkmak" için kullandığı belirtildi.
Şu anda Türkiye'de AB'ye üyeliğin konuşulmadığına işaret edilen profilde, "Ancak AB yetkilileri, Erdoğan ile işbirliğini artırmanın yollarını arıyor. Bunu, Türk liderin başka bir jeopolitik zaferi olarak değerlendirin." görüşüne yer verildi.
Aynı kategoride, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni birinci, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ikinci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üçüncü, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak dördüncü sırada yer aldı.
Erdoğan'ı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Fransa'da geçen seneki başkanlık seçimlerinde yarışan aşırı sağcı Marine Le Pen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer takip etti.
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