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Son dakika: ABD'ye ait askeri uçak Yakuşima Adası açıklarında düştü! 8 kişi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Son dakika: ABD’ye ait askeri uçak Yakuşima Adası açıklarında düştü! 8 kişi...

Son dakikaABD ordusuna ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında okyonusa düştü. Osprey tipi uçakta 8 kişi bulunuyordu.

Son dakika dünya haberi | ABD ordusuna ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında okyonusa düştü.

JAPONYA DOĞRULADI

Bu haber sonrası açıklamada bulunan Japonya Sahil Güvenliği, ABD ordusuna ait Osprey uçağının Yakuşima Adası açıklarında düştüğünü doğruladı.

İÇİNDE 8 KİŞİ VARDI

Japonya Sahil Güvenliği sözcüsü,uçağın düştüğü sırada 8 personel taşıdığını açıkladı.

SOL MOTORUNDAN ATEŞ ÇIKTI

Japon yayın kuruluşu MBC'nin bildirdiğine göre, kaza yerel saatle 14.47 civarında meydana geldi ve yerel sakinler, uçağın denize düştüğü sırada sol motorundan ateş çıktığını bildirdi.

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