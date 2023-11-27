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Katliamcı İsrail kana doymuyor: İnsani ara sonrası vahşet planı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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Katliamcı İsrail kana doymuyor: İnsani ara sonrası vahşet planı!

Katil Siyonist İsrail yıllar önce zorbalıkla işgal ettiği Gazze’de, esir takası için alınan geçici ateşkese uymayarak saldırılarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerce hem katil Netanyahu tarafından hem de İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ateşkes sonrası için yeni saldırı hazırlıklarında olduğunu belirtmişti bunu İsrail basını da doğrulamıştı. Yeni hedeflerinin Gazze’nin güneyi olduğu belirtilen yeni vahşet planlarına ilişkin kana doymayan İsrail’in Savunma Bakanı Yoav Gallant, katliam açıklaması yaptı. Gallant, "insani aranın" sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının "daha şiddetli ve tüm bölge boyunca" olacağını söyledi.

1948 yılında işgalci İsrail'in Filistin'de kurulmasının ardından küreselci Batı'nın Siyonizm hayali dünyada adeta bir kabusa döndü. Yıllardır Filistinlilere esareti yaşatan katil İsrail, 7 Ekim'den beri çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere Gazze'de binlerce masumu katletti. Başka Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin mücadelesiyle geçici ateşkes sağlandı ve esir takasları gerçekleşmeye başladı. İnsani aranın ilk gününden itibaren işgalci İsrail basını ve yöneticilerinden yeni katliam hazırlıkları dile getirildi.

TÜM GAZZE ŞERİDİ'NDE DAHA ŞİDDETLİ KATLİAM PLANI

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve saldırılarıyla yıkımı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki askerleri ziyaret etti.

Çatışmalara verilen "insani ara" sonrasındaki planlarına değinen Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek." dedi.

Gallant, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğu mesajını vererek, "İşimiz bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

GÜNEYE GÖÇ ETMEYE ZORLAMIŞTI

Soykırımcı İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren bölgenin nüfus yoğunluğu en yüksek kuzeyi ve Gazze şehir merkezindeki Filistinlileri güneye göç etmeye zorlamıştı.

Birleşmiş Milletlere göre Gazze içinde yaklaşık 1,7 milyon Filistinli İsrail'in saldırıları karşısında yerlerinden edilmiş durumda ve büyük çoğunluğu da Gazze'nin güneyinde kalıyor.

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