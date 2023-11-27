Katliamcı İsrail kana doymuyor: İnsani ara sonrası vahşet planı!

1948 yılında işgalci İsrail'in Filistin'de kurulmasının ardından küreselci Batı'nın Siyonizm hayali dünyada adeta bir kabusa döndü. Yıllardır Filistinlilere esareti yaşatan katil İsrail, 7 Ekim'den beri çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere Gazze'de binlerce masumu katletti. Başka Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin mücadelesiyle geçici ateşkes sağlandı ve esir takasları gerçekleşmeye başladı. İnsani aranın ilk gününden itibaren işgalci İsrail basını ve yöneticilerinden yeni katliam hazırlıkları dile getirildi.