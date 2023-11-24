Siyonist İsrail’in sosyal ağı Facebook’tan skandal! Filistinlilere suikast çağrısına onay verdi

Onayın bir tesadüf olup olmadığını merak eden 7amleh, Meta ve Facebook için bir test niteliğinde, şirket kurallarını kasıtlı olarak ve alenen ihlal eden metinlerle hem İbranice hem de Arapça 19 reklam oluşturdu ve gönderdi. 7amleh'in reklamları, onay sürecini test etmek ve Meta'nın şiddet ve ırkçı kışkırtmaları otomatik olarak eleme becerisinin, açık şiddet kışkırtması örneklerinde bile daha iyi hale gelip gelmediğini görmek için tasarlanmıştı.

Nashif, "Myanmar'da Rohingyaların başına gelenler örneğinden, Meta'nın marjinalleştirilmiş toplulukları korumak için yeterince çaba göstermeme konusunda bir sicili olduğunu ve reklam yöneticisi sisteminin özellikle savunmasız olduğunu biliyorduk" dedi.

Şirketin Topluluk Standartları kural kitabı sadece şiddeti savunan metinleri değil, aynı zamanda ırkları, etnik kökenleri, dinleri veya milliyetleri temelinde insanlara karşı insanlıktan çıkarıcı ifadeleri de yasaklıyor. Buna rağmen, The Intercept ile paylaşılan onay e-postaları Facebook'un her bir reklamı onayladığını gösteriyor.

Her ne kadar 7amleh, The Intercept'e kuruluşun bu reklamları yayınlamak gibi bir niyeti olmadığını ve yayınlanmaları planlanmadan önce geri çekeceğini söylese de, onaylanmalarının sosyal platformun 4 milyardan fazla kullanıcısının büyük çoğunluğu tarafından kullanılan İngilizce dışındaki diller konusunda temelde miyop kaldığını gösterdiğine inanıyor.