Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den BM’ye Filistin çağrısı: Artık, Filistin devletinin uluslararası toplum tarafından tanınması ve BM’ye alınması gerekiyor

SAVAŞLARIN TEMEL SEBEBİ, FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULAMAMASI

Geçen 17-20 yıl içinde İsrail ile Filistinliler arasında 5 çatışma yaşandığını bu çatışmalarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 27 bin Filistinlinin öldüğünü söyleyen Sisi, "Bu savaşların temel sebebi siyasi çözüme dair bir ufkun olmayışı ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulamamasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Sisi, "Biz, bu devletin (Filistin devleti) silahsızlandırılmış olması ve NATO, Birleşmiş Milletler (BM), Arap ülkeleri ya da ABD'ye ait güçlerin garantörlüğünde olmasına hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmeleri sürecinin 30 yıldan bu yana sekteye uğradığını ve yaşananlardan sonra bu süreci yeniden başlatmak yerine faklı bir şekilde hareket etmek gerektiğini kaydeden Sisi, "Artık, Filistin devletinin uluslararası toplum tarafından tanınması ve BM'ye alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.