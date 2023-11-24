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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den BM’ye Filistin çağrısı: Artık, Filistin devletinin uluslararası toplum tarafından tanınması ve BM'ye alınması gerekiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den BM’ye Filistin çağrısı: Artık, Filistin devletinin uluslararası toplum tarafından tanınması ve BM’ye alınması gerekiyor

Filistin ile işgalci İsrail arasındaki esir takası bugün itibariyle başladı. Günlerdir Gazze’de insan kıyımı yapan terör devleti İsrail’in katliamı birçok devlet başkanı tarafından soykırım olarak kabul edildi. Başta Türkiye olmak üzere Filistin devletinin kurulması gerektiği konusunda hemfikir olan İspanya’nın AB’ye yaptığı çağrıdan sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de BM’ye seslendi. Filistin devletinin kurulması gerektiğini ve kurulacak bu devletin silahsızlandırılmış ve NATO ya da Birleşmiş Milletlere (BM) ait güçlerin garantörlüğünde olmasına hazır olduklarını söyledi.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre Sisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile başkent Kahire'de Gazze'deki durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi. Sisi ile konuk başbakanlar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"İNSANİ ARANIN UZATILMASI GEREKİYOR"

Mısır Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, görüşmede daha fazla esir takası yapılması ve insani yardım girişinin sağlanması için çatışmalara verilen insani aranın uzatılması konusunun ele alındığını kaydetti.

"GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURULSUN"

Gazze'de güvenli bölgelerin oluşturulması konusunu görüştüklerini ifade eden Sisi, "Biz sadece Gazze Şeridi'nin güneyinde değil, kuzeyinde ve orta kesiminde de evsiz kalanların yaşayabileceği güvenli bölgeler oluşturulmasından bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN MESELESİ TASFİYE EDİLEMEZ"

Filistinlilerin Gazze'den tehcirinin sözde kalmayıp insanları bulundukları yerlerde yaşayamaz hale getirerek bilfiil gerçekleştirildiğini vurgulayan Sisi, "Mısır olarak buna (tehcire) izin vermeyeceğiz. Biz, 9 milyon göçmeni ülkeye aldık. Bu kişilerin geldiği Suriye, Libya, Yemen, Irak, Sudan gibi ülkelerde emniyet sorunları vardı. Ancak Gazze'de durum farklı. O nedenle biz tehciri de Filistin meselesinin tasfiyesini de kabul etmiyoruz." diye konuştu.

SAVAŞLARIN TEMEL SEBEBİ, FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULAMAMASI

Geçen 17-20 yıl içinde İsrail ile Filistinliler arasında 5 çatışma yaşandığını bu çatışmalarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 27 bin Filistinlinin öldüğünü söyleyen Sisi, "Bu savaşların temel sebebi siyasi çözüme dair bir ufkun olmayışı ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulamamasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Sisi, "Biz, bu devletin (Filistin devleti) silahsızlandırılmış olması ve NATO, Birleşmiş Milletler (BM), Arap ülkeleri ya da ABD'ye ait güçlerin garantörlüğünde olmasına hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmeleri sürecinin 30 yıldan bu yana sekteye uğradığını ve yaşananlardan sonra bu süreci yeniden başlatmak yerine faklı bir şekilde hareket etmek gerektiğini kaydeden Sisi, "Artık, Filistin devletinin uluslararası toplum tarafından tanınması ve BM'ye alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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