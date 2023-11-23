ABD’de Obama’nın eski danışmanı Stuart Seldowitz’den Müslümanlara ağır hakaretler! Mısırlı büfe sahibi konuştu: Şok oldum

"HÜKÜMET ÇALIŞANI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOK OLDUM"

Mustafa, "Bu olayın bireysel olduğunu düşünüyorum. Buradaki toplumla hiçbir sorunumuz yok, şimdiye kadar da olmadı. Daha bu sabah o kişinin eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğimde şok oldum. (Çalışanlarımızdan) 24 yaşındaki bir kişiye o dille konuşması çok şaşırtıcıydı." dedi.

"CEVAP VEREBİLECEK İNGİLİZCESİ YOKTU"

Seldowitz'in tacizlerine karşı iki defa polisi aradıklarını belirten Mustafa, ancak "ifade özgürlüğü" kapsamında polisin kendilerine herhangi bir işlem yapamayacağını söylediğini aktardı.

Mustafa, bu olaydan sonra nefret söylemi ile ifade özgürlüğü arasındaki farkların konuşulması gerektiğine işaret ederek, "Burada kimseyle siyaset tartışmıyoruz, burada eski bir hükümet çalışanı, genç bir çocuğa sözlü tacizde bulundu çünkü onun karşı cevap verecek kadar İngilizcesi yeterli değildi." diye konuştu.