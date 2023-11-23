ABD'de Obama'nın eski danışmanı Stuart Seldowitz'den Müslümanlara ağır hakaretler! Mısırlı büfe sahibi konuştu: Şok oldum
ABD'de eski Başkan Obama'nın danışmanlığını yapan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcı üzerinden Müslümanlara ve Filistin halkına yönelik nefret söylemleri büyük tepki topladı. Manhattan'da bulunan seyyar yiyecek büfesinin Mısır asıllı sahibi İslam Mustafa ve saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Muhammed Hüseyin olaya ilişkin konuştu. İslam Mustafa yaşananların utanç verici olduğunu söylerken "Hükümet çalışanı olduğunu öğrenince şok oldum" dedi. Hüseyin ise bu yaşanan olaylardan sonra kendisini yorgun hissettiğini, artık eskisi kadar müşterilere gülümseyemediğini belirtti. İşte detaylar...
ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı Müslüman karşıtı sözlü saldırısı, tepkilere neden oldu.
BÜFE SAHİBİ MUSTAFA KONUŞTU: 3 FARKLI ZAMANDA SÖZLÜ SATAŞMADA BULUNDU
Manhattan'da bulunan seyyar yiyecek büfesinin Mısır asıllı sahibi İslam Mustafa konuştu.
Seldowitz'in 7 Kasım'dan bu yana yiyecek büfesindeki çalışanlara 3 farklı zamanda yaklaşarak sözlü sataşmada bulunduğunu belirten Mustafa, 7 yıldır aynı lokasyonda yiyecek büfesi işlettiklerini ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.
"HÜKÜMET ÇALIŞANI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOK OLDUM"
Mustafa, "Bu olayın bireysel olduğunu düşünüyorum. Buradaki toplumla hiçbir sorunumuz yok, şimdiye kadar da olmadı. Daha bu sabah o kişinin eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğimde şok oldum. (Çalışanlarımızdan) 24 yaşındaki bir kişiye o dille konuşması çok şaşırtıcıydı." dedi.
"CEVAP VEREBİLECEK İNGİLİZCESİ YOKTU"
Seldowitz'in tacizlerine karşı iki defa polisi aradıklarını belirten Mustafa, ancak "ifade özgürlüğü" kapsamında polisin kendilerine herhangi bir işlem yapamayacağını söylediğini aktardı.
Mustafa, bu olaydan sonra nefret söylemi ile ifade özgürlüğü arasındaki farkların konuşulması gerektiğine işaret ederek, "Burada kimseyle siyaset tartışmıyoruz, burada eski bir hükümet çalışanı, genç bir çocuğa sözlü tacizde bulundu çünkü onun karşı cevap verecek kadar İngilizcesi yeterli değildi." diye konuştu.
"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK"
Olayla ilgili videoların sosyal medyada yayılmasından sonra birçok kişinin gelip kendilerine destek verdiğini de aktaran Mustafa, içinde bu kadar nefret taşıdığı için Seldowitz'e üzüldüğünü de sözlerine ekledi.
Seldowitz'in sözlü tacizine uğrayan büfedeki çalışanlardan 24 yaşındaki Muhammed Hüseyin de bu yaşanan olaylardan sonra kendisini yorgun hissettiğini, artık eskisi kadar müşterilere gülümseyemediğini belirtti.
ABD'ye 5 yıl önce gelen ve yaklaşık bir yıldır bu büfede çalıştığı bilgisini paylaşan Hüseyin, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını, Seldowitz'in eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını dile getirdi.
"POLİTİKA YAPICI OLDUĞU DÖNEMDE BU NEFRETİ TAŞIDIĞINI DÜŞÜNMEK GERÇEKTEN RAHATSIZ EDİCİ"
Video kayıtlarının sosyal medyada yayılmasından sonra büfeye gelerek çalışanlara desteğini ileten müşterilerden Angine Vesali, Seldowitz'in bu olayla "ahlakını ve cahilliğini" ortaya koyduğunu belirtti.
Vesali, Seldowitz'in eski bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi çıkmasına da ayrıca şaşırdığını kaydederek, röportaj esnasında büfe çalışanlarına desteğini ileten bir kişiyi göstererek, "İşte Amerika bu. Çalışanı tanımayan bir beyefendi gelip olaydan dolayı özür diliyor." diye konuştu.
"O KİŞİ HASTA VE İLACA İHTİYACI VAR"
Büfe çalışanlarına destek için gelen vatandaşlardan Richard Porterfield de şunları söyledi:
"Bu yiyecek büfesine geldiğimde, o kişiyi tahrik edecek büyük bir Filistin bayrağı veya benzeri bir şey görmeyi bekliyordum ama burada hiçbir şey yok, sadece çalışanı Orta Doğu'dan olan yiyecek büfesi var. Bu olay çok korkunç. Umuyorum ki adalet sistemimiz, bu kişiyi cezalandırmasa bile böyle mükemmel ve dürüst bir şekilde çalışan insanlardan uzak tutar."
Porterfield, Seldowitz'in hasta biri olduğunu düşündüğünü kaydederek, "Benim hükümetimden eski bir çalışanın '4 bin Filistinli çocuğun öldürülmesi yeterli değil' demesi benim için çok üzücüydü. Bence o kişi hasta ve ilaca ihtiyacı var. Ayrıca korkarım bu olay, onun her zaman kalbinde ne olduğunu gösteriyordu." diye konuştu.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
Seldowitz'in davranışının ABD'de ve dünyadaki mevcut nefret ve yabancı düşmanlığının sadece bir semptomu olduğuna dikkati çeken Porterfield, "O kişinin sadece New Yorklu olmadığını, (eski ABD Başkanı Barack) Obama hükümetinde üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olduğunu öğrenmek hayal kırıklığına uğrattı. O yıllarda ne düşündüğünü ne hissettiğini söylemek zor, çünkü bunları açıklamadı ancak benim ülkem için politika yapıcı olduğu dönemde bu nefreti taşıdığını düşünmek gerçekten rahatsız edici." değerlendirmesini yaptı.
NE OLMUŞTU?
ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.
Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği dikkati çekmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.
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