Obama'nın danışmanı Stuart Seldowitz’den Hz. Muhammed ve Kur'an'a alçak sözler! Gazze üzerinden nefret kustu
ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik sözlü saldırıda bulundu. Seldowitz, alçak ifadelerle Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadisleri hedef aldı. Gazze’deki İsrail soykırımını da meşrulaştırmaya çalışan İslam düşmanı, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." sözlerini sarf etti. Bu sözler Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını bir kez da gözler önüne serdi.
Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas'a inanıyor' diye tabelalar koyacağım." dediği görüldü.
"FİLİSTİN'DE 4 BİN ÇOCUĞU ÖLDÜRSEK YETERLİ OLMAZDI"
Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." dedi.
Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratının ailesini yakalayıp tırnaklarını sökecek olmasıyla tehdit ediyor.
HZ. MUHAMMED, KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERE YÖNELİK KORKUNÇ HAKARETLER
Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği göze çarpıyor.
Obama'nın eski danışmanı Seldowitz'in Mısırlı satıcıya sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin İslamofobik tutumunun ve yabancı düşmanlığının belgesi niteliğini taşıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.
Öte yandan Seldowitz hakkındaki videoların ortaya çıkmasının ardından, Washington merkezli lobicilik firması "Gotham Government Relations", Seldowitz ile ilişkilerini kesme kararı aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...
- Zeytin çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Kahvaltıda 3 tane yutarsanız...
- VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr
- 22 KASIM DÖVİZ VE ALTIN KURU: Bugün altın ne kadar, düştü mü, kaç lira oldu? 1 Dolar, Euro, 22 ayar, gram, çeyrek, yarım...
- Canan Karatay mermer cilt reçetesini yazdı! Binbir para dökmeye gerek yok! Tek sabunla sivilce, leke, egzamayı bıçak gibi kesip atın!
- Spotify 2023 özeti ne zaman çıkacak, belli oldu mu? Spotify Wrapped nedir, hangi tarihte, nereden bakılır?
- Milli Maç şifresiz CANLI İZLE | 21 Kasım Galler-Türkiye maçı kesintisiz, donmadan, full HD, 4K kalite izleme ekranı!
- Sertap Erener'in gençlik sırrı ortaya çıktı! Meğer 58 yaşında 100 yaş iksiri dediği buymuş...
- Napolyon'u Akka'da tepetaklak eden Türk paşası! Öfkeden deliye döndü: "Türkler beni durdurmasaydı…"
- Ev hanımlarına müjde geldi! Emeklilik kapısı sonuna kadar aralandı! Devlet destekli az masraflı onay Meclis'te!
- TOKİ'den %25 peşinatlı anahtar teslim daireler! En yüksek 1.112.767,29 TL! 13 ilde aylık 6.954 TL taksitle 2+1, 3+1, 4+1 ev imkanı...
- SGK başuzmanı emeklilik bekleyene duyurdu! 2000-2010 arası işe girenlere kadın-erkek müjde! 10-12,5-15 yıl erken emeklilikte onay çıktı!