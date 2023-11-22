Hindistan'da tünel çöktü! 41 işçiyi kurtarmak için zamanla yarış: Son 18 metre
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere ulaşmaya 18 metre kaldı. Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini açıklamıştı. Mahsur kalan işçiler ile 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 41 işçinin bulunduğu alana yaklaşık 24 saat sonra varılabileceği tahmin ediliyor.
İşçilerin mahsur kaldığı alana ulaşmak için 39 metre tünel kazıldı, 18 metre daha tünel kazılması sonucunda işçilere ulaşılacağı öngörülüyor.
Eski Başbakan Yardımcısı Bhaskar Khulbe, mahsur kalan işçilerle konuştuğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
TÜNELİN ÇÖKMESİ SONUCU MAHSUR KALMIŞLARDI
Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüştü.
Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini açıklamıştı.
Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti.
Kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 22 Kasım TOKİ Eskişehir MAMUCA kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! toki.gov.tr
- Çukur'un başrolüyle ilgili gerçek gün yüzüne çıktı! Tam 18 yıl önce fenomen dizide rol almış...
- 22 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- TÜİK açıkladı, ilk sırada o il var! Türkiye'de yaşam süresi en uzun olan 10 şehir...
- KYK KREDİ ÖDEME GÜNLERİ 2023! KYK bursu ne zaman yatacak 2023? T.C kimlik no ile sorgula
- Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...
- Zeytin çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Kahvaltıda 3 tane yutarsanız...
- VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr
- 22 KASIM DÖVİZ VE ALTIN KURU: Bugün altın ne kadar, düştü mü, kaç lira oldu? 1 Dolar, Euro, 22 ayar, gram, çeyrek, yarım...
- Canan Karatay mermer cilt reçetesini yazdı! Binbir para dökmeye gerek yok! Tek sabunla sivilce, leke, egzamayı bıçak gibi kesip atın!
- Spotify 2023 özeti ne zaman çıkacak, belli oldu mu? Spotify Wrapped nedir, hangi tarihte, nereden bakılır?
- Milli Maç şifresiz CANLI İZLE | 21 Kasım Galler-Türkiye maçı kesintisiz, donmadan, full HD, 4K kalite izleme ekranı!