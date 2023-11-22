Hindistan’da tünel çöktü! 41 işçiyi kurtarmak için zamanla yarış: Son 18 metre

İşçilerin mahsur kaldığı alana ulaşmak için 39 metre tünel kazıldı, 18 metre daha tünel kazılması sonucunda işçilere ulaşılacağı öngörülüyor.

Eski Başbakan Yardımcısı Bhaskar Khulbe, mahsur kalan işçilerle konuştuğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.