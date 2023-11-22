Katil İsrail’in Gazze’deki soykırımı | ABD’li halkın Kur’an-ı Kerim’e olan ilgisi arttı: Yüzlerce kişi kutsal kitabımızı okumaya başladı

İSRAİL'İN SALDIRILARININ ARDINDAN İNSANLAR KUR'AN'A YÖNELDİ

İsrail'in saldırılarına başladığı ekimden bu yana sosyal medyada, pek çok kişinin Kur'an-ı Kerim aldığı ve okuduğu görüntüleri paylaşılırken bir süre sonra da İslam'ı seçtiğini ifade eden çok sayıda kullanıcı görüldü.

Yale Üniversitesinde ABD kültüründe İslami metinler ve dini hoşgörü konusunda çalışan Doç. Dr. Zareena Grewal ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından insanların "Filistin halkının inanılmaz direnç, iman ve manevi gücünü anlamak için Kur'an okumaya başladığını" söyledi.