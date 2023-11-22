ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’in zor anları! Türk muhabirin sorusu karşısında şoka girdi

BIDEN SOYKIRIMA EL UZATIYOR

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:

"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."