ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in zor anları! Türk muhabirin sorusu karşısında şoka girdi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında işgalci Filistin’deki olaylar hakkında gelen soruları yanıtladı. Türk muhabirinin beklenmedik ‘Teksas’ sorusuyla karşı karşıya kalan Miller’in eli ayağına dolaştı. Türk muhabirin, "Teksaslı olduğunuzu söylemiştiniz. Batı Şeria'daki gibi, Meksikalılar ve onlara eşlik eden Meksika askerleri, sınırı geçip sizin ailenizin Teksas'taki evine girip, 'Bu ev artık bizim' deseler tepkiniz ne olurdu? Bu işgalci sorununun kalıcı çözümü nedir?" sorusu Miller’e, "Kalıcı çözüm bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır" dedirtti.
İŞGALCİ İSRAİL İÇİN SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ
İşgalci İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi göndermişti.
KATİLLERE ASKERİ DESTEK
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.
BIDEN SOYKIRIMA EL UZATIYOR
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:
"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."
GAZZE KASAPLARI!
"Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail'e karşı çok büyük baskılar olduğunu" kaydeden işgalci İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını "savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını" savundu.
SOYKIRIMA ARKA ÇIKAN MILLER'İ ŞOKE ETTİ
Tüm bu yaşanan vahşetin gölgesinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Miller, Türk muhabirinin sorusu karşısında dona kaldı.
Teksaslı Sözcü'nün 'yerleşimci' ifadesi yerine 'işgalci' ifadesini kullanan muhabir, "Ben sizin yerleşimci ifadesi yerine Birleşmiş Milletler raporları doğrultusunda işgalci kelimesini kullanmak istiyorum. Teksaslı olduğunuzu söylemiştiniz. Batı Şeria'daki gibi, Meksikalılar ve onlara eşlik eden Meksika askerleri, sınırı geçip sizin ailenizin Teksas'taki evine girip, 'Bu ev artık bizim' deseler tepkiniz ne olurdu? Bu işgalci sorununun kalıcı çözümü nedir?" sorusunu yöneltti.
CEVAP VEREMEDİ, TAKILDI
Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Miller, net cevap veremedi. Miller sadece, "Kalıcı çözüm bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır" diyebildi.
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