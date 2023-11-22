Elon Musk’tan katillere Filistin resti! Siyonistleri kudurtacak hamle: X’in gelirleri Gazze’ye...

MUSK'TAN GAZZE'YE DESTEK

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, Gazze'ye destek olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Musk, "X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak" dedi.