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Elon Musk'tan katillere Filistin resti! Siyonistleri kudurtacak hamle: X'in gelirleri Gazze'ye...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2023
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Elon Musk’tan katillere Filistin resti! Siyonistleri kudurtacak hamle: X’in gelirleri Gazze’ye...

Katil İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki sivil vatandaşlara yönelik insanlık dışı soykırımı bitmek bilmezken, işgalcilere sert tepkilerin de ardı arkası kesilmiyor. SpaceX'in kurucusu, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'tan İsrail’i kudurtacak bir hamle geldi. X hesabında yaptığı paylaşımla Elon Musk, Gazze'ye yardım edeceğini duyurdu. Musk paylaşımında "X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak" dedi.

Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğinin gölgesinde günlerdir Gazze'yi aralıksız vuruyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.

BARINMA İMKANLARI TÜKENMİŞ HALDE

Kent tam anlamıyla harabeye dönerken; mazlum Filistinliler zorla göçe zorlanıyor, barınma imkanları ise tükenmiş halde.

ŞEHİT SAYISI 14 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümeti İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 828 artarak 14 bin 128 olduğunu açıkladı. Şehit olanların arasında 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'sinin ise kadın olduğunu duyurdu.

MUSK'TAN GAZZE'YE DESTEK

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, Gazze'ye destek olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Musk, "X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak" dedi.

DAHA ÖNCE DE DESTEK VERMİŞTİ

Elon Musk geçtiğimiz günlerde de Gazze'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Katıldığı bir yayında Gazze'deki son duruma ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Musk, katliam ordusu İsrail'e "Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane yarattınız?" sorusunu yöneltilmişti.

Musk, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi yaratmış olursunuz" dedi.

YAHUDİ LOBİSİ HEDEF ALMIŞTI

Musk'ın açıklamalarından rahatsız olan Yahudi lobisi ünlü iş adamını hedef almıştı. Başta IBM olmak üzere Elon Musk'ın karşısına geçen şirketler Nazi taraftarı içeriklerin yer aldığını iddia ederek X'ten reklamlarını çekiyor. IBM sosyal medya hesabından yaptığı duyurudda Nazileri öven içerikleri gerekçe göstererek X'e reklam vermeyi durdurduklarını duyurmuştu.

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