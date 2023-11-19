Katil İsrail Gazze'yi gece boyunca bombaladı

Terörist İsrail güçleri Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Bu gece de İsrail, Han Yunus kenti başta olmak üzere çok sayıda noktayı bombaladı. Ayrıca ABD arabuluculuğunda, İsrail ve Hamas'ın 5 gün süre ile çatışmalara ara vermesi gündeme geldi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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