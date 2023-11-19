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Katil İsrail Gazze'yi gece boyunca bombaladı

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 09:11
Terörist İsrail güçleri Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Bu gece de İsrail, Han Yunus kenti başta olmak üzere çok sayıda noktayı bombaladı. Ayrıca ABD arabuluculuğunda, İsrail ve Hamas'ın 5 gün süre ile çatışmalara ara vermesi gündeme geldi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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