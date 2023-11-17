İsrail medyasından kan donduran 7 Ekim itirafı: Festival alanını onlar bombaladı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamının 42. gününde havadan, karadan ve denizden masumlara yönelik saldırılar bitmek bilmiyor. Şu ana kadar katillerin bombardımanı yüzünden hayatını kaybeden 4 bin 710'u çocuk ölmek üzere 11 bin 500 masum kişi için katil Netanyahu'nun başdanışmanı Mark Regev canlı yayın sırasında adeta dalga geçti. Regev, "Bunlar Hamas'ın görmenizi istediği fotoğraflar" ifadelerini kullanırken, "Gazzeli çocukları kimin öldürdüğünü bilmiyoruz" deme ikiyüzlülüğünde bulundu. Öte yandan İsrail medyasından konuya ilişkin çarpıcı iddialar geldi. Haaretz Gazetesi, 7 Ekim'deki saldırılara ilişkin yayınladığı haberde, "7 Ekim'de, festival alanındaki sivilleri İsrail askeri helikopteri vurdu" ifadelerine yer verdi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
KATİL BAŞARISIZLIĞI KABUL ETTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yaşanan sivil kayıplara ilişkin, "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD televizyonuna İsrail ve Gazze'deki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hamas'la yapılması beklenen anlaşmaya ilişkin, "Anlaşmaya kara harekatı öncesine göre daha yakınız. Kara harekatı ateşkes sağlanması konusunda Hamas üzerinde baskı oluşturdu. Rehinelerimizi alabilirsek geçici ateşkes yapacağız" dedi.
Rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail'in savaştaki hedeflerinden biri olduğunu belirten Netanyahu, İsrailli rehineler karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunun "gizli" olduğu gerekçesiyle mahkumlarla ilgili bilgi vermedi.
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Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin askeri amaçlarla kullanıldığına ilişkin ellerinde somut kanıtlar bulunduğunu iddia eden Netanyahu, ayrıca İsrail ordusunun yüzlerce sivilin bulunduğu hastaneyi kuşatmasının ardından Hamas üyelerinin hastaneden kaçtığını öne sürdü.
Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Netanyahu, her sivilin ölümünün bir trajedi olduğunu ve hiçbir sivil kayıp olmaması gerektiğini belirterek, "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışacağız. Bunu en az sivil kayıpla yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz" dedi.
KATİLİN DANIŞMANI DA DÜMENCİ!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dış İlişkiler ve Uluslararası İletişim Başdanışmanı Mark Regev, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Gazzeli çocuğu kimin öldürdüğünün belli olmadığını öne sürdü.
Regev, MSNBC televizyonunda Mehdi Hasan'ın canlı yayında sorularını yanıtladı.
İsrailli danışmanın Hamas'ın sivil ölümlere ilişkin rakamlarına güvenilmemesi gerektiğini savunması üzerine Hasan, "Kendi gözlerimle enkazdan çıkarılan birçok çocuk cesedi gördüm." dedi.
Regev ise "Bunlar Hamas'ın görmenizi istediği fotoğraflar." diye konuştu.
ÖNCE RED ETTİ
Hasan'ın, "Gazze'de çocukları öldürdüğünüzü kabul ediyor musunuz? Yoksa inkar mı ediyorsunuz?" sorusuna Regev, "Hayır, kabul etmiyorum." yanıtını verdi.
Regev, İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli çocukları kimin öldürdüğünün belli olmadığını öne sürerek, "Her şeyden önce, bu insanların, bu çocukların nasıl öldüğünü bilmiyorsunuz." ifadesini kullandı.
SONRA KABUL ETTİ
Regev ise buna sadece, "Herkes hata yapabilir." demekle yetindi.
İSRAİL MEDYASINDAN ÇARPICI İDDİA
Haaretz Gazetesi, haberi bir polis kaynağına dayandırdı. Haberde 7 Ekim'de İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere ateş açtığı iddia edildi.
Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.
"İSRAİL HELİKOPTERLERİ FESTİVAL ALANINA RASTGELE ATEŞ AÇTI"
Yedioth Ahranoth gazetesi de daha önce İsrail helikopterlerinin festival alanına rastgele ateş açtığını yazmıştı.
İsrail ordusunun müdahale sırasında yaşadığı duruma ilişkin haberde şu iddiaya yer verilmişti:
"Hamas teröristleri kalabalığın arasına yavaşça karışmaları ve ne olursa olsun kıpırdamamaları yönünde talimat aldı. Böylelikle hava kuvvetlerini aşağıdakilerin İsrailli olduğuna inandırmaya çalıştılar. Bu aldatmaca, Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi."
"HAMAS'IN ELİNDE BÖYLE SİLAHLAR YOK"
Amerikan Associated Press Haber Ajansı'nın yayımladığı görüntüler de iddiayı destekler nitelikte. Araçlarda ağır hasar olduğu net olarak görülebiliyor. Bu zararın helikopter füzeleri ile verilmiş olduğu, Hamas'ın elinde böyle bir silah olmadığı yorumları yapılıyor.
Helikopterlerin Hamas üyelerini engellemeye çalıştığı esnada sivilleri vurduğu belirtilmiş, o anlara ilişkin görüntüler de paylaşılmıştı.
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