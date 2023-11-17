İsrail medyasından kan donduran 7 Ekim itirafı: Festival alanını onlar bombaladı

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Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin askeri amaçlarla kullanıldığına ilişkin ellerinde somut kanıtlar bulunduğunu iddia eden Netanyahu, ayrıca İsrail ordusunun yüzlerce sivilin bulunduğu hastaneyi kuşatmasının ardından Hamas üyelerinin hastaneden kaçtığını öne sürdü.

Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Netanyahu, her sivilin ölümünün bir trajedi olduğunu ve hiçbir sivil kayıp olmaması gerektiğini belirterek, "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışacağız. Bunu en az sivil kayıpla yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz" dedi.