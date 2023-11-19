Beyaz Saray’dan ‘esir takası’ açıklaması: Önemli ilerlemeler kaydedildi

Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılması için Katar arabuluculuğunda İsrail ve Filistin arasındaki müzakereler devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada müzakerelerin "çok hassas bir aşamada" olduğunu belirterek, "Son günlerde, buna son saatler de dahil olmak üzere önemli ilerlemeler kaydedildi" dedi.

Müzakerelerde anlaşmazlıkların azaldığını ve bazı konularda uzlaşı sağlandığını aktaran Finer, ancak anlaşmanın henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, müzakerelerin haftalar önce başlamasından bu yana taraflar arasında bir anlaşmanın sağlanmasına hiç olunmadığı kadar yakın olunduğunu ifade etti.