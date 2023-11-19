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Gazze’deki tüm ailesini şehit verdi! Yaşadığı acıyı A Haber’e anlattı

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 10:08
Filistinli doktora öğrencisi Haitham Ali, işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından bütün ailesini kaybetti. Gilistinli genç, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
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