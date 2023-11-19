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Katil Netanyahu'dan Biden açıklaması: Bizimle aynı ortak çıkarları görüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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Katil Netanyahu’dan Biden açıklaması: Bizimle aynı ortak çıkarları görüyor

Son dakika haberleri... Eli kanlı İsrail Başbakanı Netanyahu, “(ABD Başkanı) Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana 43 gündür aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.

Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

GAZZE KASAPLARI DURMUYOR

Katil Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve hükümetin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Tel Aviv'de ortak basın açıklaması yaptı.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetti:

"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."

"Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail'e karşı çok büyük baskılar olduğunu" kaydeden işgalci İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını "savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını" savundu.

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