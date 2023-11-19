Katil Netanyahu’dan Biden açıklaması: Bizimle aynı ortak çıkarları görüyor

"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."

"Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail'e karşı çok büyük baskılar olduğunu" kaydeden işgalci İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını "savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını" savundu.

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