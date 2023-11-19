ABD’nin Suriye’deki üssüne İHA saldırısı!

İRAN'IN MESAJLARI

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayımlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.