ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı!
Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef'te, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen ve üzerinde patlayıcı bulunan İHA ile saldırı girişiminde bulunuldu. Üste konuşlu ABD güçlerinin, İHA'yı üsse ulaşmadan çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi. Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.
İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.
İRAN'IN MESAJLARI
İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayımlamıştı.
Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.
İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçleri"nin harekete geçeceğini söylemişti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.
İran, Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.
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