Gazze'de sahadaki son durum en etkili harita üzerinden A Haber'de aktarıldı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamında 42. güne girildi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Gazze'de sahadaki son durumu gerçekle örtüşen en etkili harita üzerinden A Haber'de aktardı.
Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük mezarlığına çevirdiği Gazze'de katliama 42. gününde de devam ediyor.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de en etkili harita üzerinden Gazze'de sahadaki durumu ele aldı.
Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
42 gün oldu. 75 köy 30 kilometreyi alamayan dünyanın birinci ordusu İsrail… Tankları bile yürütemeyen ancak hastaneleri vuran, uçaklarla gövde gösterisi yapan bir İsrail ordusu var. Bir de onu yönetemeyen kendi milleti tarafından bir şekilde dışlanan Başbakan Netanyahu, buradaki harekat çok zor bir harekat değil.
"İSRAİL DÜNYAYA REZİL OLUYOR"
Meskun mahalde başarılı değil. Kamuoyunu kandırmak için ne yapıyor. Biz şifa hastanesinde 6 tane tüfek bulduk. Yuh ulan sana. Hani sen orada Hamas'ı bulacaktın, yer altındaki teröristleri vuracaktın. Büyük bir yalan ve hibrit bir savaş taktiği. İsrail dünyaya rezil oluyor ve artık halkta bunu kabul etmiyor.
Netanyahu artık gidici. Gitmeden bebekleri öldürüyorlar, katliam yapıyorlar. BM sözleşmesi açık "Dünya barışını açık tehdit eden hallerde derhal BM toplanır ve güvenlik konseyi acil ateşkes" alır. Başka bir ateşkes yok. Bütün bunlar askeri gerçeklere ters şeyler.
"MOLA VERECEĞİZ DİYOR, BALIK MI TUTUYORSUN?"
İsrail mola vereceğiz diyor. Balık mı tutuyorsun burada mola vereceksin. 2200 tank, 650 savaş uçağı, helikopterler, zırhlı muharebe aracı, o yetmiyor Amerikan conileri de burada… Hastanelerin etrafına tanklarla girmişler, tankların namlusu altında İsrail askerleri kahramanları taslıyor ve kendi kamuoyunu tatmin etmek için etrafındaki yerleşim yerlerini vuruyor. Cenevre Sözleşmesi açık, diyor ki; Hastaneler, ambulanslar vurulamaz. Kiliseler, camiler vurulamaz.
"SAVAŞ KURALLARINA GÖRE ERKEKLER ARASINDA YAPILIR"
Burada bir savaş yapılmıyor. Bunun adı katliam, soykırım. Sistematik olarak bir toplum yok edilmek isteniyor. Hiçbir devlet hiçbir ordu hukukun üstünde değildir. Savaş kurallarına göre erkekler arasında yapılır. Kadınları ve çocukları öldürmek değildir.
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