Gazze’de sahadaki son durum en etkili harita üzerinden A Haber’de aktarıldı

Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük mezarlığına çevirdiği Gazze'de katliama 42. gününde de devam ediyor.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de en etkili harita üzerinden Gazze'de sahadaki durumu ele aldı.

Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

42 gün oldu. 75 köy 30 kilometreyi alamayan dünyanın birinci ordusu İsrail… Tankları bile yürütemeyen ancak hastaneleri vuran, uçaklarla gövde gösterisi yapan bir İsrail ordusu var. Bir de onu yönetemeyen kendi milleti tarafından bir şekilde dışlanan Başbakan Netanyahu, buradaki harekat çok zor bir harekat değil.