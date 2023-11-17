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Katil İsrail ordusu sınırları zorluyor! Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı yıktılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Katil İsrail ordusu sınırları zorluyor! Mavi Marmara Şehitleri Anıtı’nı yıktılar

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'deki sivil katliamının 42. gününde, karadan, havadan ve denizden insanlık dışı saldırılar devam ediyor. Öte yandan Gazze Limanı'nda kontrolü ele geçirdiğini duyuran İsrail ordusu, burada yer alan, abluka altındaki bölgeye yardım için giden Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıtı da yıktı.

Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de katliama 41. gününde de devam ediyor.

GAZZE'YE ÖLÜM YAĞDIRIYORLAR

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

Öte yandan Gazze Limanı'nın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Mavi Marmara olayları anısına yapılan anıtın yıkıldığı belirtildi. İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Limanın kontrolünü ele geçiren askerlerin bazılarının Mavi Marmara olayında da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Zırhlı kuvvetler ve özel birlikler Gazze Limanının kontrolünü ele geçirdi, 10 tünel ve 4 bina yıkıldı." denildi.

Açıklamada, daha önce Hamas'ın kontrolünde olan limanda 10 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X platformunda, "Hamas'ın saldırı amacıyla kullandığını" iddia ettiği Gazze Limanı'nda 3 askerin İsrail bayrağı açtığı bir fotoğrafı paylaştı.

MAVİ MARMARA OLAYI NEDİR?

Filistin tarafından ise henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı. İsrail, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskında 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Yaralananlardan biri de daha sonra yaşamını yitirmişti.

Gazze’de taktik savaşları!

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