Katil İsrail ordusu sınırları zorluyor! Mavi Marmara Şehitleri Anıtı’nı yıktılar

MAVİ MARMARA OLAYI NEDİR?

Filistin tarafından ise henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı. İsrail, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskında 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Yaralananlardan biri de daha sonra yaşamını yitirmişti.