Fransız Le Monde vicdana kapıyı kapatmış! İsrail katliamını skandal bir başlıkla manşete taşıdılar
Katil İsrail'in Gazze'de karadan, havadan ve denizden yaptığı insanlık dışı katliama Batı arka çıkmaya devam ediyor. ABD başta olmak üzere Batı medyasının işgalcilere kol kanat germesi vicdanları titreten bir nitelikte. Bunun son örneği ise Fransız Le Monde'dan geldi. Batı'nın algı operasyoncu medyası Le Monde, Şifa Hastanesi'nde yaşanan katliamı okuyucuları için, "Gazze'nin son sığınağı Şifa Hastanesi'nin düşüşü" başlığıyla öne çıkardı.
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.
"SU VEYA YİYECEK YOK"
Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullandı.
"ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ"
İşgalci İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."
FRANSIZ LE MONDE'DAN İNSANLIK DIŞI BAŞLIK
İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabasında olan Batı medyası Şifa Hastanesi'nde yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı bir haberinde yine vicdansızlığı ile şaşırtmadı.
Fransız Le Monde İsrail'in katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıkarak Batı'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Tetikçi gazete yarınki sayısı için haberi manşetlere "Gazze'nin son sığınağı Şifa Hastanesi'nin düşüşü" şeklinde hazırladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 105. ÖGG sınav sonuç ekranı 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü? www.egm.gov.tr
- Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...
- Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!
- Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosu...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...
- 666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan'ın sayısı 666 sayısı Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA'NIN tarihsel boyutu…
- Agro halka arz kaç lot verir? AGROT katılım endeksine uygun mu? Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama tarihleri...
- Ekos halka arz nasıl alınır? Ekos Teknoloji kaç lot verir, hisse fiyat ne kadar 2023?
- 31. Dönem POMEM başvuru tarihi: 2023 POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? pa.edu.tr
- 1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...
- Doğalgaz ne zaman kadar bedava, hangi ayda son bulacak? 2023 25 metreküp doğalgaz bedava mı, ne zaman son?
- Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?