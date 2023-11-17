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Fransız Le Monde vicdana kapıyı kapatmış! İsrail katliamını skandal bir başlıkla manşete taşıdılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Fransız Le Monde vicdana kapıyı kapatmış! İsrail katliamını skandal bir başlıkla manşete taşıdılar

Katil İsrail'in Gazze'de karadan, havadan ve denizden yaptığı insanlık dışı katliama Batı arka çıkmaya devam ediyor. ABD başta olmak üzere Batı medyasının işgalcilere kol kanat germesi vicdanları titreten bir nitelikte. Bunun son örneği ise Fransız Le Monde'dan geldi. Batı'nın algı operasyoncu medyası Le Monde, Şifa Hastanesi'nde yaşanan katliamı okuyucuları için, "Gazze'nin son sığınağı Şifa Hastanesi'nin düşüşü" başlığıyla öne çıkardı.

Soykırımcı İsrail tam 41 gündür Gazze'ye kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarına ölüm yağdırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

"SU VEYA YİYECEK YOK"

Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullandı.

"ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ"

İşgalci İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."

FRANSIZ LE MONDE'DAN İNSANLIK DIŞI BAŞLIK

İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabasında olan Batı medyası Şifa Hastanesi'nde yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı bir haberinde yine vicdansızlığı ile şaşırtmadı.

Fransız Le Monde İsrail'in katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıkarak Batı'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Tetikçi gazete yarınki sayısı için haberi manşetlere "Gazze'nin son sığınağı Şifa Hastanesi'nin düşüşü" şeklinde hazırladı.

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