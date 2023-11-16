Gazze'de taktik savaşları! Hamas'ın savunma planı gerçekle örtüşen en etkili harita üzerinden A Haber'de aktarıldı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamında 41. güne girildi. Emekli Kurbay Albay Doktor Eray Güçlüer, Hamas’ın savunma planını gerçekle örtüşen en etkili harita üzerinden A Haber'de yorumlandı. Güçlüer, "İsrail acımasızca sivil insan öldürüyor. Kaç tane Hamas askerini öldürmüş, kaç tane Hamas’a ait sığınak cephane veya malzeme bulmuş. Bu kadar girmeler, hareketler yapılıyor. İsrail bunların sonucunda kaç tane yerleşimini kalıcı hale getirebilmiş. Girebilirseniz, ancak kalabiliyor musunuz? Hayır. Siz orada konu mankenliği yapıyorsunuz." dedi.
Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de katliama 41. gününde de devam ediyor.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
İSRAİL KATLİAMI BİTMEK BİLMİYOR
Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.
Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.
11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
Emekli Kurbay Albay Doktor Eray Güçlüer, Hamas'ın savunma planını A Haber'de Gazze taktik durum haritası üzerinden inceledi.
Eray Güçlüer'in açıklamalarında öne çıkan satır başları:
İsrail açısından harbin stratejik hedefi askeri hedeflerden ziyade psikolojik hedeflerdir. Aynı Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'da yaptığı gibi… Hitler politik hedeflere yöneldiği için savaşı kaybetti ve Netanyahu şu anda aynı şeyi yapıyor.
GAZZE'DEN SON BİLGİLER A HABER'DE: SAHADA NELER OLUYOR?
Netanyahu'nun şu an İsrail ordusu üzerinden yürüttüğü harekata askeri bir hareket diyemeyiz. Netanyahu politik alanlara yöneliyor. Ne yapıyorlar? Şifa Hastanesi'ni ele geçirelim. Filistin Meclis'ine girin orada bayrak gösterin gibi… Peki askeri açıdan bunların ne kadar önemi var? Şifa Hastanesi'ne girdiklerinde kaç tane Hamas askeri öldürebildiler? Bu tamamen fiyasko.
GAZZE'DE TAKTİK SAVAŞLARI
Bu kadar kritik bir harp ortamında bir bölüğü alıyorsunuz bir hedef için konuşlandırıyorsunuz sonucunda ne çıkıyor, fiyasko. Boşu boşuna askeri gücü konuşlandırdılar. Şu ortamda burada bir bölük çok kritik bir öneme sahipti.
"İSRAİL'İN GECE SAVAŞI AÇTIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Bu kadar hareketler, taktik bilgiler, manevralar… Hamas'ın askeri gücünü ne kadar kırabildiniz? İsrail savunmamız insanlara ateş açıyor. Onlara ateş açmak kolay. Dikkat edin bütün çatışmalar gündüz. İsrail'in gece savaştığını gördüğünüz mü? Çünkü bütün gece savaşlarında durum üstünlüğü Hamas'ın elinde.
"İSRAİL KONU MANKENLİĞİ YAPIYOR"
İsrail acımasızca sivil insan öldürüyor. Kaç tane Hamas askerini öldürmüş, kaç tane Hamas'a ait sığınak cephane veya malzeme bulmuş. Bu kadar girmeler, hareketler yapılıyor. İsrail bunların sonucunda kaç tane yerleşimini kalıcı hale getirebilmiş. Girebilirseniz, ancak kalabiliyor musunuz? Hayır. Siz orada konu mankenliği yapıyorsunuz.
"İSRAİL TOPLU ZAYİAT VERMEYE BAŞLADI"
İsrail özellikle son bir haftadır çatışmalarda toplu zayiat vermeye başladı. Görüntüleri ben kendim izledim, 4 tank, 2 tane ZPT, 2 tane iş makinesi… 8 tane zırhlı aracı Hamas'ın dar bir sokakta yok etmiş. İsrail'in kaybı 600'ün üzerinde, İsrail'in 1973 yılındaki Arap-İsrail harbindeki kaybı 800 ölü 15 esir. Şu an durum buna yaklaşmış durumda.
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