Katil İsrail Gazze'nin hafızasını siliyor! Dünyanın gözlerini kapadığı soykırım
İşgalci İsrail bebekleri, kadınları, engellileri, yaşlıları herkesi katlediyor. Gazze'deki doktorları, şairleri, sanatçıları, öğretmenleri yani kısacası bir halkın hafızasını yok ediyorlar.
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 42 gündür etnik temizlik yapıyor. Dünyanın gözü önünde bebekleri, kadınları, engellileri, yaşlıları herkesi katlediyorlar. Hastaneleri, okulları, camileri, mülteci kamplarını, insani yardım depolarını, sağlıkçıları herkesi ya da her yeri yıkıp yok ediyorlar.
TOPLAMA KAMPI
Katil İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini yerle bir etti. 1 milyona yakın kişiyi sürgün ettiler. Dün Kudüs Hastanesi'ndeki yaralı ve sivillerin tahliye görüntüleri ortaya çıktı. Bununla yetinmediler. Gazze'nin güneyini de toplama kampına döndürdüler. 2 milyona yakın kişiyi daracık bir alana sıkıştırdılar.
Üstetik güneyi de vuruyorlar. BM'ye göre Gazze'nin hiçbir yeri güvenli değil... Terör devleti İsrail ayrıca katliamlarıyla Gazze'nin tarihini yani hafızasını kasıtlı şekilde yok ediyor. Saldırılarda şimdiye kadar çok sayıda şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı gibi toplumun önde gelen kişileri hayatlarını kaybetti. Ya da doktor, mühendis, femomen, öğretmen, aktivist... İşte kurbanlardan bazıları:
TARİHİ DE SİLİYORLAR
Katledilenler arasında yaşlı bir müzik öğretmeni var: Elham Farah... Ünlü bir doktoru ailesiyle yok ettiler: Shaymma Alloh...
Yeni nesli de katlettiler. Şehitler arasında sosyal medya fenomenler de var.
Gazze'nin umudu olan canları soldurdular. Filistinli sevilen genç şair Heba Abu Nada gibi.,
Profesörler de kurbalar arasında. Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Profesör Muhammed Eid Şabir gibi.
Sanatçıları da tek tek öldürdüler: Heba Zagout ve Muhammed Sami Qariqa...
Yaşayan melekleri katlettiler: Gazze'nin Radwan bölgesinde nişan kıyafetine ve gelinliğe ihtiyaç duyan kadınlar, doğrudan Fekriya Hassan Abdul A'al'ın evine giderdi...
Belki ödüller alacaktı: 32 yaşındaki Filistinli gazeteci Salam Mema, öldürülen 50'ye yakın gazeteciden biriydi.
GAZZE'NİN GELECEĞİNİ TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
İsrail ve ABD'nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sona erdirmesinin ardından Gazze'yi "uluslararası bir gücün kontrol etmesi" konusunda hemfikir olduğu ileri sürüldü. ABD merkezli yayın kuruluşu Politico ise Almanya'nın, Gazze'de İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler'in kentin kontrolünü alması gerektiğini önerdiğini yazdı.
Öte yandan İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ikinci ayına giren saldırılarda, bölgede yeniden Yahudi yerleşim birimlerini inşa etme planlarını dillendiriyor. Ordunun Gazze'ye girmesiyle İsrail basını ve sosyal medyada, Gazze'nin daha önce işgal edildiği yıllarda yerleşim bölgelerine verilen "Gush Katif" ifadesi kullanılıyor.
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