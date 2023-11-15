ABD Başkanı Joe Biden’dan skandalları bitmiyor! Gazze’deki rehinelerle ilgili açıklama: Dayanın geliyoruz

11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in saldırılarında 198 sağlık çalışanı, 22 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de katledildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 11 bin 320 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, ölenlerden 4 bin 650'sinin çocuk, 3 bin 145'inin de kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralı sayısının 29 bin 200 ulaştığı ve Gazze Şeridi'nde 1 milyon 500 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğu belirtilen açıklamada, 1755'i çocuk olmak üzere 3 bin 600 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu vurgulandı.