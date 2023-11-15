ABD Başkanı Joe Biden'dan skandalları bitmiyor! Gazze'deki rehinelerle ilgili açıklama: Dayanın geliyoruz
Gazze'de süren siyonist İsrail soykırımında masum siviller bombalanıyor. 7 Ekim'den bu yana süren insanlık dışı katliama ilk günden bu yana destek veren ABD'nin ikiyüzlü tutumu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın skandalları bitmek bilmiyor. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Biden'dan Gazze'deki rehinelerle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
KATİL İSRAİL DUR DURAK BİLMİYOR
Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak 1 aydan fazla süredir kadın çocuk demeden katlediyor.
11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail'in saldırılarında 198 sağlık çalışanı, 22 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de katledildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 11 bin 320 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, ölenlerden 4 bin 650'sinin çocuk, 3 bin 145'inin de kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralı sayısının 29 bin 200 ulaştığı ve Gazze Şeridi'nde 1 milyon 500 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.
İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğu belirtilen açıklamada, 1755'i çocuk olmak üzere 3 bin 600 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu vurgulandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.
BIDEN'DAN GAZZE'DEKİ REHİNELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze'de Hamas'ın tuttuğu 200'den fazla esirin bırakılacağına inandığını belirten Biden, "Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum." diye konuştu.
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