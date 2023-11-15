Batı medeniyetsizliği! Siyonist destekçisi Kanada Başbakanı Trudeau’ya protesto: Elleriniz kanlı

"ELLERİNİZ KANLI"

Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", "Elleriniz kanlı" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Protestocuların restorana düzenlediği baskının ardından Trudeau, restorandaki diğer müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinden restorandan ayrıldı. Trudeau'nun aracına binmeden önce bir grup ile fotoğraf çektirdiği görüldü.