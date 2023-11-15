16 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Batı medeniyetsizliği! Siyonist destekçisi Kanada Başbakanı Trudeau'ya protesto: Elleriniz kanlı

Batı medeniyetsizliği! Siyonist destekçisi Kanada Başbakanı Trudeau'ya protesto: Elleriniz kanlı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2023
ABONE OL
Batı medeniyetsizliği! Siyonist destekçisi Kanada Başbakanı Trudeau’ya protesto: Elleriniz kanlı

Günlerdir Gazze’de savaş suçu işleyerek binlerce masumu katleden işgalci İsrail’e ABD ve AB koşulsuz destek veriyor. Son olarak katil İsrail’in Gazze’deki soykırımında işgalcilerin yanında olduğunu açıklayan Siyonist Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yemek yediği restoranda kendi vatandaşı tarafından protesto edildi. Gazze için derhal ateşkes isteyen göstericiler “Elleriniz kanlı”, “Filistin özgürdür” sloganları attı. Trudeu, protestolar karşısında apar topar bulunduğu alanı terk etti. Gösterilere katılan 2 protestocu gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun İsrail saldırılarına yönelik tutumu Kanadalılar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Trudeau, dün akşam saatlerinde Vancouver'daki Vij's adlı restoranda oturduğu sırada Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi.

"ELLERİNİZ KANLI"

Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", "Elleriniz kanlı" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Protestocuların restorana düzenlediği baskının ardından Trudeau, restorandaki diğer müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinden restorandan ayrıldı. Trudeau'nun aracına binmeden önce bir grup ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

TRUDEAU SİYONİST İSRAİL'İN YANINDA YER ALMIŞTI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı başlatmasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşmüştü.

Görüşmede, İsrail'in "meşru müdafaa hakkını" savunduklarını belirten Trudeau, (Hamas tarafından tutulan) rehinelerin "derhal serbest bırakılması" gerektiğini söylemişti.

Protesto nedeniyle bölgeye 100 polis gönderildiği aktarılarak, 2 kişinin polise mukavemetten gözaltına alındığı ifade edildi.

Bebek katili Netanyahu’dan alçak iftira
İşgalciler parlamento binasını patlattı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA