Batı medeniyetsizliği! Siyonist destekçisi Kanada Başbakanı Trudeau'ya protesto: Elleriniz kanlı
Günlerdir Gazze’de savaş suçu işleyerek binlerce masumu katleden işgalci İsrail’e ABD ve AB koşulsuz destek veriyor. Son olarak katil İsrail’in Gazze’deki soykırımında işgalcilerin yanında olduğunu açıklayan Siyonist Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yemek yediği restoranda kendi vatandaşı tarafından protesto edildi. Gazze için derhal ateşkes isteyen göstericiler “Elleriniz kanlı”, “Filistin özgürdür” sloganları attı. Trudeu, protestolar karşısında apar topar bulunduğu alanı terk etti. Gösterilere katılan 2 protestocu gözaltına alındı.
Trudeau, dün akşam saatlerinde Vancouver'daki Vij's adlı restoranda oturduğu sırada Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi.
"ELLERİNİZ KANLI"
Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", "Elleriniz kanlı" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Protestocuların restorana düzenlediği baskının ardından Trudeau, restorandaki diğer müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinden restorandan ayrıldı. Trudeau'nun aracına binmeden önce bir grup ile fotoğraf çektirdiği görüldü.
TRUDEAU SİYONİST İSRAİL'İN YANINDA YER ALMIŞTI
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı başlatmasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşmüştü.
Görüşmede, İsrail'in "meşru müdafaa hakkını" savunduklarını belirten Trudeau, (Hamas tarafından tutulan) rehinelerin "derhal serbest bırakılması" gerektiğini söylemişti.
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