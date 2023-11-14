Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste! İşgalci İsrail zırhlısı Filistinli bir kişiye ait otomobili sürüklerken devrildi

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre olay, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ve Filistin beldelerinin yoğunlukta olduğu kuzeydeki Zatara kontrol noktasında gerçekleşti.

İşgalci İsrail askerleri zırhlı araçla karşısında duran Filistinli sivil bir otomobile önden çarparak sürüklemeye başladı. İsrail askeri aracının sürüklediği otomobil yol kenarındaki toprak alanda devrilirken, zırhlı araç da aynı anda devrildi.