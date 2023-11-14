'Susuz' Gazze'ye 39 gün sonra yağmur yağdı! İnsani kriz boyut atladı...
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik uyguladığı insanlık dışı katliam bitmek bilmezken, haftalardır insan krizin en yüksek seviyesine ulaştığı bölgede 39 günün ardından yağmur yağdı. Yağmur sonrası masumların şartları daha da zorlaştı. Çadırkentte yaşayanlardan kimi çadırın üstündeki suyu içti kimi plastik kaplara doldurdu. İçinde bulundukları sıkıntıyı ifade etmeye çalışan Filistinli kadın, "Çadırdaki her şey ıslandı. Çocukların elbiseleri de. Kuzey tarafındaki evlerimizden üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık. Değiştirip giyebileceğimiz başka kıyafetimiz de yok." dedi.
Ancak çekilen acılara rağmen, Filistinli çocuklar Gazze sokaklarına çıkarak yağmurun sevincini yaşadı.
Çocuklar sokaklarda koşuşturup yağmurun tadını çıkarsa da bir yanda da çadırları su bastı.
İnsani dram yağmurla beraber daha da kötüleşti.
Sığındıkları okulun avlusunda kurdukları çadırlara giren suları kovalar ve süpürgelerle boşaltmaya çalışan Filistinliler, uzanacak yardım eli bekliyor.
İçinde bulundukları zor durumu ifade etmeye çalışan Filistinli kadın, "Çadırdaki her şey ıslandı. Çocukların elbiseleri de. Kuzey tarafındaki evlerimizden üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık. Değiştirip giyebileceğimiz başka kıyafetimiz de yok." dedi.
Çocukların ıslak kıyafetler nedeniyle hasta olmasından korktuğunu dile getiren Filistinli kadın, üzerlerine aldıkları örtülerin de sırılsıklam olduğunu söyledi.
"İÇİNDE AZICIK İNSANİYET OLAN GELSİN HALİMİZİ GÖRSÜN"
Yağmurun neden olduğu suyu çadırdan boşaltmaya çalışan Filistinli Abdullah da "Her şeyimiz ıslandı; halimizi görüyorsunuz. Yardım kuruluşları nerede? İçinde azıcık insaniyet olan gelsin halimizi görsün." dedi.
Gazze Şeridi'nde yağmurun ve rüzgarın etkisi azalmaya başlasa da hava hala bulutlu.
KATİL İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.
Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
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