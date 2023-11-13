Türkiye’nin Gazze için gönderdiği sağlık gemisi Mısır’a ulaştı!

Gemide, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan her türlü iklim şartlarına dayanıklı tam donanımlı ağır iklim sahra hastaneleri ile yine tam donanımlı şişirilebilir sahra hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve sarf malzemeleri mevcut.