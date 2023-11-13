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Türkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık gemisi Mısır'a ulaştı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Türkiye’nin Gazze için gönderdiği sağlık gemisi Mısır’a ulaştı!

Türkiye'nin Gazze'ye yardımları aralıksız sürüyor. Perşembe günü İzmir Alsancak Limanı’ndan Gazze’ye yardım amacıyla hareket eden sağlık yardım gemisi bu sabah saatlerinde Mısır’ın El Ariş Limanı'na ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen sağlık yardım gemisinin bu sabah saatlerinde Mısır'ın El Ariş Limanına ulaştığını duyurdu.

Gemide, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan her türlü iklim şartlarına dayanıklı tam donanımlı ağır iklim sahra hastaneleri ile yine tam donanımlı şişirilebilir sahra hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve sarf malzemeleri mevcut.

20 adet tam donanımlı ambulans ve UMKE araçları ile sağlık tesislerine enerji desteği için jeneratörler bulunan gemi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Mısır Sağlık Bakanlığı doktorları tarafından karşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin Mısır'a ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı ve geminin görüntülerine de yer verdiği paylaşımında, "Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

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