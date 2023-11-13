İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı! Filistin’e destek yürüyüşleri rahatsız etmişti

Yaşanan şiddet olaylarında bazı polislerin yaralandığını kaydeden Braverman, yürüyüşte sergilenen bazı pankartları ve sloganları "hastalıklı, tahrik edici ve bazen suç niteliği taşıyan" şeklinde yorumladı.

Braverman, "Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez." ifadelerini kullandı.